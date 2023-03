Qué respondió el Tata Martino cuando Boca lo llamó para ofrecerle ser el DT: "Después del..."

El despido de Hugo Ibarra es un hecho. En el inicio de un 2023 tormentoso, Boca se quedó sin DT tras varias semanas de especulaciones y, en el medio, resultados y rendimientos que dejaron muchísimo que desear. Luego de este final tan anunciado, ya no es sorpresa que Gerardo "Tata" Martino sea nombrado como el principal apuntado por Juan Román Riquelme para llegar al Xeneize. De hecho, existió un contacto entre las partes mucho antes de este presente.

Riquelme y Martino en el cruce copero de 2013 entre Boca y Newell's.

De llegar, el extécnico del Barcelona y la Selección argentina sería el primer entrenador ajeno al riñón de Boca en ser contratado por el actual vicepresidente. Sin embargo, esta no sería la primera vez en la que el dirigente llama al Tata, ya que habrían hablado en agosto de 2022. Sí, un mes después de ratificar a Ibarra hasta fin de ese año.

Según el periodista Leandro Zapponi, el DT rosarino habría dado una respuesta tajante: "Hablamos después del Mundial". Por aquel entonces, Martino era el entrenador de la Selección de México, cargo que dejó en diciembre de 2022 tras fracasar en la primera ronda de la Copa del Mundo.

Por otra parte, el primer rumor de llegada de Martino a Boca se dio en julio de 2022, días después de que Ibarra pase de interino a entrenador confirmado. En dicho momento, el periodista Gustavo Kuffner había dado al ex Newell's, Selección de Paraguay y Atlanta United como máximo candidato a DT xeneize: "Tata Martino confirmó que se va de México y podría llegar a Boca", informó.

Martino junto a Paolorosso, su PF que tuvo un paso por Boca en la etapa de Bilardo.

En los últimos días, el ex preparador físico de Martino, Elvio Paolorosso, aseguró que el experimentado entrenador no se sentaría a hablar con ningún equipo si este tiene un técnico ocupando el cargo: "Es un hombre que no tiene fisuras en cuanto a los códigos de vida y su escala de valores. No estoy en la cabeza de él, pero estando Ibarra creo que ni atiende el teléfono. Y segundo, si llega a sospechar que a Ibarra lo echan porque van a iniciar contactos con él porque tiene espalda, me parece que no va. Con el no hablé, pero es muy cuidadoso de las formas", sentenció con Radio del Plata.

Además, Paolorosso, que compartió con el Tata en Paraguay, Newell's y Barcelona, puso en duda que Martino tenga ganas de regresar al país tras 10 años dirigiendo en el exterior: "Él optaría por cualquier equipo que él vea que tenga plantel para hacer buenas campañas. Pero también te digo que no sé si le agrada mucho dirigir en el fútbol argentino. Eso es una apreciación mía...", cerró.