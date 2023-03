La “advertencia” de Scaloni a los jugadores tras los festejos en Argentina: “Que nadie se…”

Como era de esperar y al igual que en el Monumental, la fiesta de la Selección argentina en Santiago del Estero fue redonda. Goleada histórica ante Curazao, triplete de Lionel Messi, goles de todos los colores, música y el cariño de la gente. Lionel Scaloni destacó la importancia que tiene que el público del interior también haya disfrutado de sus héroes, pero lanzó una pequeña "advertencia" a sus dirigidos.

En conferencia de prensa, el entrenador campeón del mundo habló sobre la victoria ante el conjunto caribeño y los festejos, pero aseguró que hay que seguir en la búsqueda de nuevos éxitos: "No vamos a parar nunca de festejar. Me parece justo y merecido que pase en todo el país. Es difícil de explicar que está bueno festejar, pero que había que preparar el partido. Nos gusta competir y eso es lo más importante de cara a lo que viene. Lo preparamos como todos. Creemos que no hay rival chico. Tenemos como ejemplo el primer partido del Mundial", explicó.

Luego, Scaloni, que rotó bastante el equipo y hasta sacó a Dibu Martínez para que Franco Armani pueda sumar minutos, advirtió: "La idea es seguir compitiendo, que nadie se relaje". La próxima cita de la Selección argentina será en otra doble fecha FIFA, esta vez en junio y con rivales todavía por confirmar.

Este martes, la Selección argentina contó con los s de Giovani Lo Celso y Nicolás González, dos campeones de América que se perdieron el Mundial por lesión. Ante estas reincorporaciones y las nuevas caras que aparecen, Scaloni aseguró: "Analizaremos objetivamente lo que nos puede faltar. Hoy tenemos un abanico grande. Eso da la pauta de que hay de dónde elegir. No hay que relajarse. La base seguirá estando, pero depende de ellos. Estos no son partidos fáciles de jugar. Me gustó las ganas que pusieron".