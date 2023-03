Lo Celso reveló el terrible momento que pasó cuando se quedó sin Mundial: “Estuve 4 días en…”

El título de la Selección argentina en Qatar 2022 eclipsó la incertidumbre que habían generado las bajas de Giovani Lo Celso y Nicolás González en los días previos. Principalmente, el ex Rosario Central había sido un indiscutido desde el comienzo del ciclo de Lionel Scaloni y se entendía como pocos con Lionel Messi. Muy querido en el vestuario, el Monito, como le dicen sus compañeros, hizo una cruda revelación sobre los momentos posteriores a la confirmación de su baja.

En Santiago del Estero, Lo Celso fue titular y eje importante de la goleada albiceleste por 7-0 a Curazao. Tras los festejos, el jugador del Villarreal dio detalles sobre cómo vivió el hecho de perderse la cita mundialista: "Cuando me enteré de que no iba a poder estar en Qatar estuve 4 días en el baño, lo único que hacía era llorar encerrado", sentenció.

Luego, agregó: "La vida te da y te quita. Me dio el nacimiento de mi hija y la oportunidad de estar ahora con mis compañeros. Lo único que pensaba era volver a ponerme esta camiseta". Cabe destacar que, días después de confirmarse su baja por un desprendimiento del bíceps femoral de la pierna derecha, nació Emilia, su hija.

Además, Lo Celso sentenció: "Hubiese resignado todo para llegar al Mundial, iba en una pierna si hacía falta. La vida me lo puso así, me tenía que operar, tenía muchos meses de recuperación. Cuando estaba en el sillón de mi casa y vi que salieron al amistoso previo con la pancarta, me puse a llorar solo. Ahí me di cuenta de lo que significaba estar en la Selección. Estoy eternamente agradecido por todas las muestras de cariño".

