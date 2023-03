El llamativo “pedido” del DT de Curazao para Messi a horas del amistoso: “Siento que él me…”

La Selección argentina cierra su gira por el país con un enfrentamiento amistoso ante Curazao que servirá como encuentro de los campeones del mundo con su público en el interior del país, luego de lo que fue la fiesta en el estadio Monumental ante Panamá. En este contexto, el entrenador neerlandés del equipo de Concacaf habló en la previa y se refirió a las figuras de Lionel Messi, Scaloni y el equipo argentino.

Remko Bicentini supo ser el segundo entrenador de Patrick Kliuvert en el seleccionado, pero tras la partida del ex Barcelona quedó a cargo del equipo. En una entrevista con Olé, reconoció: “Todos en Curazao estamos felices de enfrentar a Argentina, el mejor equipo del mundo, con los mejores futbolistas del planeta. Es una experiencia enorme para nosotros y daremos lo mejor. Nos sentimos encantados de haber venido a este gran país, con su gran equipo, jugaremos en un estadio hermoso. Y encontrarnos con Messi, con Di María… Es lo más”.

Remko Bicentini. Foto: Curacaofootbal1

Sobre el astro argentino, expresó: "Pienso que esta Selección de Messi es una de las más importantes por las que uno puede hinchar: ¡si tiene a Leo! Todo jugador de fútbol del planeta lo mira a él, es un gran chico y un enorme jugador. Siento que en la Copa del Mundo de Qatar mucha gente hinchó por Argentina".

Como cada partido en los que Lionel Messi enfrenta a una selección menor, seguramente los futbolistas intentarán quedarse con la camiseta 10 celeste y blanca. El entrenador se refirió a esta situación que siempre genera competencia entre los compañeros del equipo rival. "Entiendo y sé que los jugadores, si van a enfrentar a Messi, van a querer la camiseta (risas). Y lo entenderé. Pienso que mañana (por hoy) varios van a intentar quedarse con la número 10 de Leo después del partido. Pero siento que él me la va a dar a mí".

Sobre Lionel Scaloni el DT de Curazao señaló que "es un gran entrenador. Lo que he visto de él observando los partidos de Argentina en la Copa del Mundo es que les transmitía mucha energía a sus futbolistas". Y luego confirmó que lo votó para los premios The Best, que terminó ganando el argentino.