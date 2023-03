El desopilante blooper de La T y La M en el segundo tiempo de Argentina-Curazao y la reacción de Aimar

La fiesta de la Selección argentina está llegando a su fin. Luego de bordar la tercera estrella a su escudo en el Mundial de Qatar 2022 los jugadores de la Albiceleste vivieron una semana soñada llena de reconocimientos. En el estadio Madre de Ciudades, el equipo de Scaloni se midió ante Curazao.

En el entretiempo, donde la Albiceleste se fue en ventaja por 5-0, la T y la M animaron a los presentes. El grupo musical, que adquirió gran popularidad durante la máxima cita mundialista que se disputó tres meses atrás, fue uno de los contratados para los festejos en Santiago del Estero.

En medio un nuevo show en el marco de la celebración de la Selección argentina, en el Madre de Ciudades se vivió un particular momento. Mientras se escuchaba: "Esta locura, no la traten de entender... No tiene cura, se lleva en la piel...", el árbitro del encuentro decidió dar inicio a los segundos 45 minutos.

Ariel Senosiain, comentarista de TyC Sports, se refirió al desopilante blooper: "No terminó el tema, la banda está en vivo y arrancó el partido. No daba que los jugadores siguieran esperando. Esto no se dio mucho, ni el Súper Bowl". Segundos después, desde el campo de juego, Gastón Edul reveló la reacción de Pablo Aimar: "Ahí se acercó Pablo Aimar a ver qué pasaba con la música, porque había arrancado el partido".