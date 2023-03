La desopilante anécdota de De Paul sobre Messi y el mate en la Selección argentina: "No sabés la cara de..."

La amistad de Lionel Messi y Rodrigo De Paul siempre regala anécdotas graciosas. En la cancha, el 7 es uno de los mejores socios del 10 y hasta un guardaespaldas cuando la Pulga es golpeado por algún rival. Fuera de la misma, son inseparables. Esto queda reflejado en cada concentración compartida de la Selección argentina, donde todas las mañanas tomaban mate... a excepción de aquellas veces en el que el volante se quedaba dormido y el capitán se enojaba.

En charla con el canal de streaming oficial de la AFA, el "motorcito" reveló el motivo por el que Messi se enojó con él en la concentración albiceleste: "Durante cada concentración a las 9:30 de la mañana le toco la puerta para tomar mates. Una o dos veces me quedé dormido, llegué como a las 10 y no sabés la cara de culo que tenía", expresó entre risas.

Luego, el campeón del mundo agregó: "Y yo le decía 'bueno Leo, son veinte minutos. No es que te tenés que ir a algún lado, estás acá concentrado, acostado tomando mate'. Pero él estaba 'no, que 9:30, que no sé qué'", recordó.

Dentro del marco de AFA Estudio, De Paul también dio a conocer cuál fue la charla más profunda que tuvieron con su amigo Messi en el Mundial: "La conversación más importante que tuve con él fue después de la derrota con Arabia. Fueron 6 horas donde nos dijimos todo, después de almorzar y hasta la cena. Leo empezó diciéndome 'este puede ser el último partido' y terminamos diciendo 'a Mexico lo liquidamos'", sentenció.

"Fue tan fuerte y tan larga esa charla... después de lo malo, arrancamos a decir 'nosotros somos los que hace cuatro años no perdemos, los que ganaron 30 partidos'... Pasamos por todos esos lugares, esa fue tan significativa porque fue después de ese partido y mirás como terminó, decís 'te acordás lo que me decías y fíjate cómo terminó'", cerró De Paul.