Bomba: por qué Argentina podría ser sede del Mundial Sub 20 en mayo y clasificarse como anfitrión

Los aires triunfalistas de Qatar 2022 no pudieron trasladarse a la Selección argentina Sub 20 a comienzos de año. El equipo juvenil de Javier Mascherano no cumplió con las expectativas, quedó afuera rápidamente del Sudamericano de la categoría y no clasificó al Mundial de Indonesia. Sin embargo, podría haber una bomba que cambiaría todo.

El Mundial Sub 20 podría cambiar de sede: ¿viene a Argentina?

La FIFA tomó una decisión tajante sobre la Copa del Mundo Sub 20: el gobernador de Bali, capital de Indonesia, se opuso a la participación de Israel, por lo que el sorteo del certamen se habría suspendido. A raíz de esto, el torneo juvenil corre peligro y podría cambiar de sede. Allí es donde aparece Argentina como posible organizador.

Según pudo saber MDZ Online, la FIFA se estaría planteando reubicar el torneo. A partir de esto, representantes de AFA se habrían puesto en contacto rápidamente para comunicar su intención de organizar el Mundial Sub 20.

Sin embargo, desde AFA sabrían que es difícil traer el certamen al país. Cabe destacar que Argentina ya fue sede de un Mundial juvenil: fue en 2001 y terminó con título de la Selección dirigida por José Pekerman y con Javier Saviola como máxima figura.

