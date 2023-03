Qué dijo Azzaro, amigo de Papu Gómez, de la pelea con sus compañeros de la Selección: “Evidentemente…”

La Selección argentina vive momentos de fiesta. Entre festejos en el Monumental, cumpleaños de Tini Stoessel y celebración en Ezeiza, los rumores sobre una supuesta pelea de Papu Gómez y los referentes del plantel pasaron a un segundo plano. No obstante, Flavio Azzaro, periodista y amigo del jugador del Sevilla, dio su parecer sobre la situación.

Desde su canal de YouTube, el expanelista de TyC Sports opinó sobre el presente de la Selección argentina y su victoria ante Panamá, pero hizo hincapié sobre los rumores acerca del Papu, el único campeón del mundo ausente en los amistosos: "Desde mi lugar, me hubiese gustado que esté el Papu Gómez porque fue parte de todo el ciclo. En algún momento, capaz, se termina conociendo lo que sucedió", expresó.

A partir de esa frase, Azzaro abrió la puerta a las versiones y aseguró: "No sabemos bien qué sucedió. Teorías conspirativas hay un montón... Verdaderamente, yo lo que puedo decir del Papu es que fue convocado y el Sevilla no lo dejó venir. Hay un montón de cosas que pasan que son muy extrañas".

En esa línea, el periodista identificado con Racing agregó: "Que no le firmen el muro de Instagram cuando cumple años, cuando postea que no va a ser convocado. Que ninguno suba una foto, que suban una foto igual a la que se sacaron hace dos años cuando fueron campeones de América, todos parados igual y con Dybala en lugar de Papu Gómez. Evidentemente, algo pasó".

Por último, Azzaro sentenció: "Si ese algo es irreversible, no lo sé. Yo a él lo conozco desde hace mucho tiempo, él no me confirmó que pasó nada. Pero, evidentemente, los compañeros están enojados".