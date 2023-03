La fuerte frase de Ronaldinho sobre una posible vuelta de Messi al Barcelona: "Creo que..."

Lionel Messi pasa sus días en el predio que ahora lleva su nombre, con un marcado rostro de felicidad, en el marco de la "gira celebración" de la Selección argentina campeona del mundo. Sin embargo, cuando finalice el partido ante Curazao y deba retornar a Francia para sumarse a los entrenamientos del PSG, el clima será hostil y la incertidumbre sobre su futuro volverá a hacerse protagonista.

Ante los cada vez más resonantes rumores sobre una no continuidad (vence el contrato en julio de este año), desde distintos sectores comienzan a fogonear un regreso del astro al Barcelona. El primer nombre rutilante en ponerlo en agenda fue su amigo Kun Aguero. Ahora, sobre este tema, se refirió nada menos que Ronaldinho Gaúcho.

Ronaldinho recibió el MARCA Leyenda y habló de Messi. Gentileza Marca.

En un evento del diario español Marca, el crack brasilero fue consultado sobre el futuro de Messi, a lo que respondió, intentando bajar la espuma: "Me gustaría verlo contento, no importa donde sea". Sin embargo, luego sobre la vuelta al Barcelona fue un poco más punzante: "Es lógico que después de toda la historia que ha tenido con el Barça, todos estos años... a mi me gustaría mucho" . Y cerró: "Creo que estaría lindo si pudiera acabar su carrera (con esa camiseta)".

La relevancia de la palabra de Ronaldinho no solo reposa sobre la importancia de su apellido y su relación con el 10 argentino, sino también en el hecho de que él también fue futbolista de las dos instituciones: Barcelona y PSG, donde dejó un gran recuerdo.

El astro rosarino volvió a ser silbado en su regreso al Parque de los Príncipes tras la eliminación de la Champions League ante el Bayern Múnich. Fue derrota ante el Rennes por 2-0 y el rosarino se retiró sin saludar a sus compañeros, inundado en la fastidia, apenas el árbitro pitó el final. Fue lo último con la camiseta del PSG antes de regresar a la Selección después de ser campeón del Mundo.