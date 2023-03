Qué dijo Messi de la locura de la gente que fue a verlo al restaurante: "Es difícil de…"

El capitán de la Selección argentina, Lionel Messi, manifestó luego de la victoria ante Panamá que "Dios es el que elige los momentos para que pasen las cosas y esta Copa del Mundo llegó después de mucho sufrimiento" y expresó qué sintió al ver la multitud que lo esperó afuera de un restaurante en la localidad porteña de Palermo.

"El cariño de la gente siempre me pone feliz. Venir a Argentina y recibir todas esas muestras de cariño me ponen feliz pero ahora que somos campeones del mundo es diferente y es difícil de explicar lo que siento. Por eso, por lo importante y linda que es, siempre es lindo tocar y tener cerca a la Copa del Mundo", confió.

Además, Messi agregó: "Pero también esto va muy rápido y a veces no da tiempo a pensar en que somos campeones del mundo, porque uno está mirando siempre lo que va a pasar y no lo que ya pasó. Siempre está ahí todo el recorrido, porque lo sufrí mucho, porque no salían las cosas y perdíamos finales. Pero esta recompensa es muy grande".

"Esto es lo que nos tocó pasar a todos. Pero Dios es el que elige los momentos, y se ve que tenía que pasar de esta manera. Así que ahora hay que disfrutar y seguir mirando hacia delante", remarcó Messi y apuntó que después del título mundial sabían que "esto iba a quedar para la historia".

El crack rosarino vivió hoy en el estadio Monumental una noche mágica, la que siempre soñó, con el reconocimiento y el cariño de 83 mil hinchas, quienes rendidos a sus pies lo ovacionaron como nunca en la jornada en la que además marcó su gol número 800 como profesional.