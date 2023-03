El fuerte tuit del Aston Villa sobre la fiesta de la Selección argentina de Dibu Martínez: "Esto es…"

Emiliano "Dibu" Martínez disfrutó como nunca los festejos de la Selección argentina en el Monumental. Jugó con los hinchas, bailó para ellos y no pudo contener las lágrimas cuando Ariel Ardit cantó el Himno Nacional. El video de ese conmovedor momento recorrió el mundo y Aston Villa, equipo donde juega, lo compartió en las redes sociales con la frase "esto es asombroso".

Luego, el guardameta habló al respecto y reconoció: "Es especial, no pude aguantar las lágrimas. Se me vino todo a la cabeza. Queríamos ganar y disfrutarlo de esta manera. Queremos ser ídolos para los chicos y que hoy se vayan felices a casa. La gente quería show (por el baile). Ojalá la gente se vaya contenta".

En la misma línea, agregó: "Esto es lo que me lleva a seguir creciendo, los chicos estaban concentrados en ganar el partido e ir por más. Queremos ser ídolos para los chicos y qué mejor que ganando partido a partido. Estoy orgulloso. Nunca bajo los brazos, soy un enfermo del trabajo porque con el talento no bastaba. Quiero seguir creciendo y mejorar. Ahora queda lo más difícil que es el enfrentar partido a partido en cada final. Me ayuda a bajar cuando estoy muy alto y subir cuando estoy bajo”.

El Dibu celebró con su particular festejo.

Martínez, además, fue uno de los más ovacionados en el Monumental. fue el primero que saltó al campo de juego para realizar los ejercicios precompetitivos. El marplatense agradeció el cariño de la gente tomándose el escudo de la AFA con las tres estrellas con un gesto de emoción. A pedido de la hinchada, realizó el baile que inmortalizó después de atajar los penales en Qatar.

Además recreó su particular celebración, aunque esta vez no lo hizo solo. Germán Pezzella, Guido Rodríguez, Gerónimo Rulli y Marcos Acuña se sumaron para la foto, con la copa colocada donde el Dibu también puso el Guante de Oro y la Copa América.