Mac Allister reveló el particular gesto de los hinchas argentinos que llama la atención en Inglaterra: "Me vuelven loco con eso"

La vida de los jugadores de la Selección argentina cambió para siempre después del 18 de diciembre de 2022. Los hinchas se desviven por el plantel campeón del mundo y lo demostraron en incontables ocasiones, tanto en el país como fuera del mismo. De hecho, Alexis Mac Allister reveló que sus compañeros en Brighton lo cargan por algo particular de los fanáticos albicelestes.

En charla con Olé, una de las piezas clave del equipo de Lionel Scaloni recordó la locura que fue el recibimiento en las calles luego de obtener la Copa del Mundo: "Las imágenes dieron la vuelta al mundo. Cuando llegué acá, ellos tenían en mente todo y me decían: 'Es una locura, lo que es vivir eso, no me quiero imaginar'", contó.

Con una sonrisa en la cara, Alexis, que saldría del Brighton en el próximo mercado de pases, aseguró que sus compañeros de equipo bromean con el gesto que hacen los hinchas argentinos con sus manos al cantar: "Se ríen mucho de que los hinchas argentinos que, cuando cantamos, le metemos la manito [replica el gesto]. Y me vuelven loco con eso. Cada vez que cantan, me miran y hacen así [vuelve a hacer el gesto con su mano]", expresó.

No sólo sus compañeros, sino que rivales dentro de la Premier League también lo felicitan y se muestran asombrados con los festejos del país campeón del mundo: "Disfrutan mucho de la gente argentina. El otro día, contra el West Ham, se detuvo el partido unos minutos y nos pusimos hablar con un rival, Declan Rice. Me felicitó y nos pusimos hablar de los cinco millones de personas en la calle. ‘Yo juego para Inglaterra, pero lo que vivieron ustedes es una locura’ [NdR: Rice jugó los cinco partidos de Inglaterra en Qatar]. Tiene razón. Estamos muy agradecidos y somos privilegiados por eso", sentenció.

La Premier League es una de las ligas extranjeras preferidas de los futboleros. Sus horarios en Argentina son idóneos para seguir a los grandes equipos como Liverpool, Manchester United o Arsenal. Sin embargo, el nivel de Alexis y su vínculo con el Brighton provocaron que muchos se levanten los fines de semana para ver a las Gaviotas, algo que no deja de sorprender al ex Argentinos y Boca: "Luego de ver el recibimiento que me hicieron, se sumaron mucho. Se sintieron parte, lo disfrutaron y empezaron a apoyar al Brighton. La gente vio el cariño que le tengo al club y el que me tiene el club a mí. Que se levanten para ver al Brighton es un orgullo. Hay una comunidad argentina que nos apoya mucho a mí y a ellos", afirmó.

Mac Allister fue, sin dudas, el que recibió más cariño por parte de su club europeo luego de alcanzar la gloria mundialista con la Selección argentina. No obstante, él no cree que haya sido algo que cambió su relación con el equipo: "Para mí no fue un punto de inflexión. Siempre tuve el cariño y el apoyo del club desde que llegué. Fue muy fuerte el primer año porque no me tocó jugar mucho. Yo venía de Boca, un jugador argentino… Esperaban mucho de mí y el primer año no me pude adaptar fácilmente e igual me apoyaron siempre. Sí fue un punto de inflexión para la gente argentina con el Brighton cómo me recibieron", cerró.