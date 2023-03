El intruso que encendió las alarmas de la seguridad de Messi y la Selección argentina

Las alarmas de preocupación se encendieron en la Selección argentina cuando la seguridad del predio de la AFA en Ezeiza se vio vulnerada el miércoles por la tarde cuando un hombre de 30 años se coló, llegó al vestuario y se sacó una foto con Lionel Messi, tras lo cual logró ser detenido.

El fanatismo de los hinchas por el elenco nacional cada día es más fuerte y, en la previa al encuentro de esta noche en el que el campeón del Mundo jugará un amistoso ante Panamá en el estadio Monumental, el clima distendido en la concentración se vio alterado por el ingreso de un simpatizante. Este grave hecho generó preocupación en la AFA y a los integrantes de la "Scaloneta" ya que la seguridad es lo principal y, en un confuso y extraño episodio, se vio vulnerada.

Un hincha burló la seguridad del predio.

"En cumplimiento O.S predio AFA, personal UTOI afectado al mismo a cargo Principal Armani Lucas en móvil identificable y efectivos a su cargo, son convocados por personal de seguridad de dicho predio, informando que un NN Masculino ingreso dentro del complejo utilizado por la Selección argentina de fútbol, queriendo tomar una foto con su celular", dice el parte policial.

Según informaciones, la situación no fue agresiva y el fanático habría ingresado por el fondo del predio, llegó al lugar donde estaba el capitán argentino y se encontró con el 10. Si bien no hubo violencia, ni pasó a mayores, lo sucedido generó revuelo. El implicado llegó procedente de la ciudad de la ciudad bonaerense de Azul, lugar en donde, es camionero y no le había dicho a su familia que iba a venir a Buenos Aires, especialmente a realizar este hecho.

La Selección ya está en el Monumental

En medio de un fuerte operativo de seguridad el seleccionado argentino de fútbol, campeón del mundo en Qatar 2022, llegó al estadio Monumental con el plantel repartido en diferentes combis y sin que se registren incidentes en el camino. La delegación argentina salió del partido bonaerense de Ezeiza en distintas camionetas escoltada por motos y cuatriciclos bajo un fuerte dispositivo de seguridad en coordinación entre Ciudad de Buenos Aires, Nación y la provincia de Buenos Aires.