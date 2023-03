El homenaje de River a Messi, a los campeones del mundo que pasaron por el club y a los jugadores hinchas

Mientras el público comienza a llenar el Monumental, el estadio de River Plate abrió desde las 15.58 sus puertas para el ingreso de los hinchas, el plantel de la Selección argentina descansa en la concentración millonaria donde también pasarán cosas, ya que la dirigencia del club de Núñez realizará una serie de reconocimientos para algunos jugadores.

De los 26 que ganaron el Mundial de Qatar, siete tienen mucho que ver con la historia del club. Franco Armani, Gonzalo Montiel, Julián Álvarez, Germán Pezzella, Exequiel Palacios, Enzo Fernández y Guido Rodríguez fueron los integrantes del plantel que recibirán algunos presentes, pero también habrá otros cinco que vivirán un momento especial.

Ellos son Nicolás Otamendi, Nicolás González y Emiliano Buendía, hinchas de River, además de Giovani Simeone, que también surgió de la cantera millonaria y fue citado a último momento por Lionel Scaloni. A ellos se sumará Lionel Messi, quien estuvo muy cerca de ponerse la banda roja y protagonizó un episodio en el Mundial de Clubes 2015 que marcó a los hinchas.

Leo fue con un amigo a probarse a River y deslumbró a todos. El club le pidió que vuelva con el pase para firmar, le dijeron que se iban a hacer cargo de su tratamiento, pero Newell's no lo cedió y todo quedó en nada. Años después, en el duelo Barcelona-River disputado en Japón, Leo alzó su mano como pidiéndoles perdón a los hinchas millonarios tras marcar su gol y no faltaron los fanáticos que dijeron que Messi simpatiza con River, algo que el propio jugador siempre negó, aclarando que es hincha de Newell's.

"Yo estaba en Newell's y fui a probarme a la escuela de River, en Rosario. Uno de los chicos iba, me dijo de ir y dije que sí. Eran categoría 85, todos más grandes. Yo jugué 15 o 20 minutos. Me dijeron que vuelva en 10 días con mi categoría. Volví e hice tres o cuatro goles y me dijeron que me tenía que quedar, que tenía que llevar el pase. Se iban a hacer cargo del tratamiento. Newell's nunca me bancó en ese sentido y cuando fui a pedirlo me sacaron cagando", recordó Messi tiempo atrás.