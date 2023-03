A lo Maradona: el calentamiento de Messi con Live is Life de fondo

La noche de la Selección argentina en el Monumental no es una más para los héroes de Qatar, pero sobre todo para Lionel Messi. La Pulga tiene la oportunidad de romper varios récords individuales, pero el 10 vuelve al país para disfrutar del cariño de la gente y de su primer partido como campeón del mundo. Como si toda la emoción y las ovaciones no fuesen suficientes, el astro replicó el precalentamiento histórico de Diego Armando Maradona con "Live is Life" de fondo.

En medio de toda la fiesta que se vivió en la cancha de River, Messi hizo los trabajos precompetitivos junto a sus compañeros. En un momento, los altoparlantes del Monumental pusieron la canción que pasó a la historia de la mano de la magia del Pelusa y las cámaras se posaron sobre la Pulga.

Esto ya había sucedido en el Mundial de Qatar 2022, pero los hinchas argentinos explotaron en Núñez al escuchar esa canción. Además, también hubo un spot publicitario de adidas en el que las cinco versiones mundialistas de Messi hacían un precalentamiento especial.

Uno de los videos más recordados de la carrera de Diego es aquel en el que hace jueguitos antes de enfrentarse al Bayern Munich por la semifinal de la Copa UEFA 1989. La canción del grupo austríaco Opus le dio un vuelo poético diferente a cualquier precalentamiento de la historia del fútbol que, ahora, Lionel también disfruta.