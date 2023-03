La "advertencia" de Scaloni a Messi sobre su futuro en la Selección: "Intentaré…"

"Son muchos años para el siguiente y no creo que me dé. Y terminar de esta manera, es lo máximo", esa frase la dijo Lionel Messi en el Mundial de Qatar que terminó ganando la Selección argentina.

El rosarino, que llegará con 39 años al certamen que se disputará en Estados Unidos, Canadá y México, conmovió a todos con sus dichos y Lionel Scaloni habló al respecto, dejando en claro que seguirá formando parte "hasta que él diga lo contrario", puesto que "está para jugar y para seguir viniendo".

Messi, durante el entrenamiento argentino.

"Lo de Leo... Es fácil la lectura. Él está bien, está para jugar y para seguir viniendo.Cuando diga 'no me siento', ya veré que hago; intentaré convencerlo, pero es lo que hay... Mientras tanto, creo que es feliz adentro de la cancha, es feliz estando en la selección y eso es para nosotros muy bueno. De mi parte, no hay debate", aseguró en vísperas del amistoso de este jueves ante Panamá.

La expectación para el encuentro del jueves, que se disputará en el Estadio Monumental, de Buenos Aires, es máxima, ya que la AFA ha organizado una fiesta de celebración del título mundial con la afición que, en apenas dos horas y media, agotó las 83.000 localidades a la venta.

La presencia del capitán y del resto de los jugadores que se proclamaron campeones del mundo el pasado 18 de diciembre ha convertido ese primer duelo en tierras argentinas en la fiesta colectiva que no pudo concretarse, precisamente por la acumulación de casi cinco millones de hinchas en las calles.