Scaloni reveló su charla con Mascherano tras renunciar a la Selección Sub 20: "Le dije que estaba equivocado"

La Selección argentina vivirá una fiesta en los próximos días, tanto en el Monumental como en Santiago del Estero. Mientras los jugadores se reencuentran y vuelven a los entrenamientos, Lionel Scaloni habló con la prensa y se refirió al portazo que dio Javier Mascherano en la Sub 20 tras quedar eliminado del Mundial de la categoría.

En enero, la Selección argentina juvenil generó mucha expectativa por la presencia de varios chicos prometedores y, además, por los festejos mundialistas que perduran hasta estos días. Sin embargo, el equipo del Jefecito no estuvo a la altura y quedó eliminado en primera ronda del Sudamericano de Colombia. Luego de la eliminación, el excapitán de la Albiceleste renunció al cargo: "Con Mascherano hablé luego del torneo. Él siente que lo mejor era no seguir, yo le dije que estaba equivocado", reveló Scaloni.

Además, el de Pujato, que compartió el Mundial de Alemania 2006 con Mascherano, resaltó su trabajo: "Cuando un tipo que estuvo tantos años en Selección cree que no debe continuar... Estábamos en línea, creemos que el trabajo es bueno, pero están las decisiones personales. Es una pérdida importante a pesar de que no esté, lo aprecio un montón. Me gustaría que siga, pero tomo esta decisión. Hay que respetar".

Luego, el entrenador campeón del mundo aseguró que le gustaría que su excompañero siga como DT de la Selección Sub 20: "Si se puede ganar, mejor, pero hay que ver el trabajo que se hizo. Mascherano ha hecho un trabajo increíble y se han visto sus frutos en la mayor. Tenemos la mejor relación con Bernardo y el resto de las juveniles. Se ve valorado en la selección mayor", aseguró.

En la misma línea, Scaloni destacó que el objetivo en las Selecciones menores debe ser desarrollar a los futbolistas y los ciclos no deben regirse exclusivamente por resultados: "En Juveniles de una vez por todas tenemos que pensar que tienen que entrenar para llegar a la mayor de la mejor manera. Antes pensábamos que estaban obligados a ganar el campeonato del mundo. El objetivo es otro. Hay que dejarlos trabajar y el resultado se dará en la Mayor".