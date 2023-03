La desopilante respuesta de Scaloni sobre si recibió ofertas de clubes tras ganar el Mundial: "Tuve una..."

La renovación de Lionel Scaloni tardó en concretarse, pero la Copa del Mundo funcionó como un sello de garantía en su continuidad. En su regreso al país, el entrenador de la Selección argentina se refirió a los momentos de incertidumbre por su firma y bromeó con las ofertas de otros clubes o combinados nacionales que nunca llegaron.

Fiel a su estilo, el DT campeón del mundo respondió todas las preguntas con tono muy sereno. Un periodista le preguntó si había recibido algún ofrecimiento para dirigir en otro equipo y Scaloni les robó una sonrisa a los presentes: "Tuve una oferta del Agora Portals, el colegio de mi hijo. De verdad, fui a dirigir dos días", dijo con gracia.

Luego, el técnico del campeón del mundo sentenció: "Na, no tuve nada. No tuve porque tampoco escuché nada. No, nada". En una rueda de prensa tras recibir un reconocimiento en las Islas Baleares, Scaloni reconoció que un deseo futbolístico para su carrera es dirigir al Deportivo La Coruña, club en el que es ídolo y actualmente intenta salir de la tercera división de España.

