La tajante respuesta de Scaloni sobre la elección de Retegui de jugar para Italia: "Soy partidario de..."

El fútbol argentino recibió la convocatoria de Mateo Retegui a la Selección de Italia con mucha sorpresa. El 9 de Tigre ya está bajo las órdenes de Roberto Mancini y Lionel Scaloni, entrenador de la Selección campeona del mundo, fue tajante al referirse a la decisión del goleador formado en Boca.

En conferencia de prensa, el técnico albiceleste habló sobre Retegui y aseguró que, a veces, no hay que ser egoísta y se debe pensar en el desarrollo del jugador: "Soy partidario de no convencer a nadie. Creo que cuando no es el momento no tiene sentido cortar una trayectoria. Esperemos qque,si juega con Italia, le vaya bien", aseguró.

Además, Scaloni agregó: "No tiene sentido pensar en Argentina porque no estábamos convencidos de convocarlo. Hay veces que hay que pensar en el chico, y nosotros ya tenemos chicos en ese puesto. A partir de ahí, a lo mejor puede ser un gran jugador para la Selección de Italia. Nosotros no podemos decirle 'no vayas a Italia porque a lo mejor, a lo mejor, podés venir a Argentina'. ¿Y si después no viene? Yo le corto la carrera", planteó.

En la misma línea, el DT que renovó su contrato por cuatro años más sentenció: "A lo mejor no le estamos haciendo bien a la Selección argentina, pero hay veces que hay que pensar en el bien del chico. Después, en el futuro se verá y veremos si le pegué o no le pegué", concluyó.

Este jueves, horas antes del partido de Argentina en el Monumental, Retegui podría hacer su debut con el tetracampeón del mundo. Italia recibe a Inglaterra en nada menos que el estadio Diego Armando Maradona para darle inicio a las Eliminatorias rumbo a la Euro 2024, donde defenderá su título de campeón continental.