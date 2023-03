La gorra "saca chapa" con la que Dibu Martínez llegó a la Argentina

Emiliano Martínez fue uno de los primeros en llegar al país para sumarse a la concentración de la Selección argentina. El arquero que recientemente ganó el premio The Best, se presentó en el predio de Ezeiza vestido todo de negro pero con un particular detalle en su gorra que se terminó volviendo viral.

La gorra con las tres estrellas que lució el Dibu.

En las fotos que compartió en su cuenta de Instagram, el Dibu aparece con una gorra oscura que tiene las tres estrellas bien grandes que están colocadas de manera similar a las como están estampadas en la camiseta. Con este detalle, el futbolista del Aston Villa sacó chapa de lo ocurrido tres meses atrás en Lusail.

Argentina encarará los dos amistosos con un plantel de 34 futbolistas, tras las bajas por lesión de Alejandro Gómez (Sevilla) y Alejandro Garnacho (Manchester United). El "Papu" será el único de los campeones mundiales que no estará presente en los festejos por no recibir al autorización de su club en plena etapa de recuperación de una intervención en el pie izquierdo.

Los jugadores que están en Ezeiza

Arqueros: Emiliano Martínez (Aston Villa), Gerónimo Rulli (Villarreal) y Franco Armani (River).

Defensores: Nahuel Molina (Atlético de Madrid), Gonzalo Montiel (Sevilla), Cristian Romero (Tottenham), Germán Pezzella (Real Betis), Nicolás Otamendi (Benfica), Lisandro Martínez (Manchester United), Marcos Acuña (Sevilla), Nicolás Tagliafico (Olympique de Lyon), Juan Foyth (Villarreal), Lautaro Blanco (Elche) y Nehuén Pérez (Udinese).

Mediocampistas: Rodrigo De Paul (Atlético de Madrid), Leandro Paredes (Juventus), Alexis Mac Allister (Brighton), Guido Rodríguez (Real Betis), Enzo Fernández (Chelsea), Exequiel Palacios (Bayer Leverkusen), Thiago Almada (Atlanta United), Maximo Perrone (Manchester City), Facundo Buonanotte (Brighton), Giovani Lo Celso (Villarreal), Emiliano Buendía (Aston Villa) y Valentín Carboni (Inter).

Delanteros: Lionel Messi (Paris Saint-Germain), Angel Di María (Juventus), Julián Alvarez (Manchester City), Lautaro Martínez (Inter), Paulo Dybala (Roma), Angel Correa (Atlético de Madrid), Nicolás Gonzalez (Fiorentina) y Giovanni Simeone (Napoli).