El DT argentino que fue echado de un club de Europa en medio de fuertes rumores: "Los jugadores no lo aguantan más"

Jorge Sampaoli fue destituido este martes como entrenador del Sevilla, club al que llegó en octubre del pasado año en sustitución de Julen Lopetegui, ha informado el club, que ha añadido que confía en contratar este martes a un nuevo técnico.

"El Sevilla FC ha resuelto el contrato con su entrenador, Jorge Sampaoli, tras la derrota del equipo en Getafe, que ha vuelto a colocar el equipo al borde de las plazas de descenso. El hecho de que el equipo no haya logrado salir de las posiciones más bajas de la tabla desde su incorporación como técnico y la imagen ofrecida en los últimos encuentros del equipo han llevado al club a tomar esta decisión, en busca de una reacción en las doce últimas jornadas que restan para acabar la Liga", comunicaron.

?? Jorge Sampaoli deja de ser el técnico del #SevillaFC. #WeareSevilla — Sevilla Fútbol Club (@SevillaFC) March 21, 2023

Pero, según informó el sitio Relevo, Sevilla tomó la decisión de echar al ex entrenador de la Selección argentina por algunos problemas internos y periodistas que cubren el día a día del club andaluz fueron más allá: "El despropósito fue traer un técnico como Sampaoli al que ya conoces y en tiempo de bonanza dejó un vestuario absolutamente dividido".

"Yo siempre he pensado que en el contexto en el que estaba a Sevilla no cabía Sampaoli. Cuando tienes a un entrenador que mira por él, segundo por él y después con él, te castiga", expresó Alonso Rivero de TV Sevilla, mientras que Gonzalo de la Haza en Minuto 91 Sevilla lanzó una dura frase: "Los jugadores no lo aguantaban más a Sampaoli".

Una clara muestra de ellos fue la reacción que tuvo Marcos Acuña cuando Nemanja Gudelj se acercó a Óliver Torres con un papel que incluía instrucciones del entrenador durante el partido con Osasuna. Mientras estudiaba su contenido, el Huevo se aceró, le arrebató la hoja a Óliver y lo lanzó al césped ante la sorpresa de todos.

La salida del argentino se produce después de la derrota de la pasada jornada ante el Getafe (2-0), que ha dejado al equipo en decimocuarta posición con veintiocho puntos, a dos de los puestos de descenso que marca el Valencia. El técnico de Casilda ha dirigido 31 partidos oficiales entre todas las competiciones, con un balance de trece victorias, seis empates y doce derrotas