La firme sentencia de Demichelis tras el triunfo de River ante Sarmiento: “Estoy muy…”

River ganó y, al menos hasta que juegue San Lorenzo, se convirtió en el único puntero del torneo de la Liga Profesional. El Millonario venció a Sarmiento de Junín por 2-0 y Martín Demichelis, en conferencia de prensa, no ocultó sus sensaciones luego del tercer triunfo consecutivo de su equipo.

"Estoy uy contento. Por momento hubo asociaciones, que buscamos sostener la mayor cantidad de tiempo posible dentro del partido. Si bien el rival tuvo sus chances, es parte de esa búsqueda en donde intentamos ser dominantes a través de la pelota. Ganamos en una cancha difícil con un rival que tiene la necesidad de sumar. Nos vamos a este parate por la Selección satisfechos", comenzó el DT.

Demichelis habló en conferencia de prensa tras el triunfo de River en Junín.

A la hora de analizar la victoria de River, expresó: "Arrancamos muy bien. El penal nos permitió ponernos en ventaja y seguíamos dominando el partido. Por ahí sin gravitar tanto tuvimos asociaciones importantes. En el segundo tiempo en un momento entendí que Lucas necesitaba un acompañante más para poder ganar tiempo y apoyo. Después terminamos jugando con Solari y Suárez como extremos. El equipo se supo acomodar al partido y los que entraron se acomodaron a la idea. Salió bien. No siempre sale bien, pero salió bien. Fue una victoria contra un rival muy difícil".

En cuanto a la competencia interna que hay en la delantera, Demichelis soltó: "Teniendo a los tres nueves que tengo, me permite poder elegir. Los tres están muy bien y son jugadores de jerarquía. Ayer Miguel no se entrenó por una intoxicación estomacal, entendí que por esas condiciones podía estar un poco más bajo. Tenía ganas de que entren los dos, decidí que sea Salomón, pero puedo elegir a cualquiera. A Salomón, por todo lo que trabaja, es una pena que no se le abra el arco. Demuestra su jerarquía, le falta solo el gol para tranquilizarse".

Para finalizar, Demichelis dejó al descubierto cuál es su máximo sueño como DT de River: "Más allá de las estadísticas, que por ahí reflejan un poco lo que somos, incluso en la derrota sostuvimos la armonía a la hora de trabajar. Ahora es lo mismo. Ese espíritu competitivo que tiene el grupo a la hora de trabajar, nos permitió corregir rápidamente post derrota con Arsenal. Como entrenador busco que el equipo genere la mayor cantidad de situaciones posibles, o siempre se puede concretar y hoy erramos bastante. También tener una solides defensiva. A pesar de que el rival tuvo situaciones terminamos otra vez en cero. Mi sueño como entrenador es que este equipo se asemeje a la Maquina de River que los hinchas tanto esperan".