La insólita declaración de Ibarra tras la fea derrota de Boca con Instituto: “Me agradó mucho la…”

Boca cayó ante Instituto por 3-2 en la Bombonera y, de esta manera, cortó la racha de 15 partidos consecutivos sin conocer la derrota en Brandsen 805. Además, luego de lo que fue el traspié ante Banfield el pasado fin de semana, el Xeneize sumó su segunda caída consecutiva en lo que va de la Liga Profesional.

Tras el partido, que finalizó con polémicas por el penal no sancionado a Miguel Merentiel en el cuarto minuto de adición, Hugo Benjamín Ibarra dijo presente en conferencia de prensa. El Negro enfrentó los micrófonos y soltó una insólita declaración luego de encontrarse 2-0 por debajo en el marcador antes de los primeros veinte minutos de juego.

"Primero que nada me agradó mucho la forma en la que habíamos empezado. Sin dudas no tuvimos minutos con el arco en cero para seguir con la tranquilidad que a un equipo le da cuando está 0-0. No se dio hoy. Confío mucho en este grupo y este plantel", soltó Ibarra.

Además, el DT de Boca se refirió a la reflexión que tendrán que tomar los protagonistas tras lo mostrado este domingo: "A partir de mañana todo el grupo a hacer un meaculpa, nosotros incluidos como cuerpo técnico. Tenemos que tratar sacar adelante esta situación de perder dos partidos, que no nos gusta para nada perder. Nos duele mucho. Sabemos que lo podemos hacer, el año pasado han pasado situaciones más difíciles y lo pudimos sacar adelante"