La advertencia de Ibarra tras la tercera derrota de Boca en la liga: “A partir de mañana…”

Hugo Benjamín Ibarra dijo presente en la conferencia de prensa luego de la inesperada derrota de Boca ante Instituto de Córdoba. En la Bombonera, el Xeneize cayó por 3-2 y cosechó su segunda caída consecutiva en lo que va del torneo de la Liga Profesional (la tercera en ocho fechas).

"A partir de mañana todo el grupo a hacer un meaculpa, nosotros incluidos como cuerpo técnico. Tenemos que tratar sacar adelante esta situación de perder dos partidos, que no nos gusta para nada perder. Nos duele mucho. Sabemos que lo podemos hacer, el año pasado han pasado situaciones más difíciles y lo pudimos sacar adelante", soltó el director técnico.

Además, Ibarra soltó una insólita declaración sobre lo ocurrido en la Bombonera: "Primero que nada me agradó mucho la forma en la que habíamos empezado. Sin dudas no tuvimos minutos con el arco en cero para seguir con la tranquilidad que a un equipo le da cuando está 0-0. No se dio hoy. Confío mucho en este grupo y este plantel".

"Son cosas que debemos mejorar. Las situaciones del partido tendremos que estar 100 porciento metidos. Nos golpeó mucho ese tercer gol, el equipo intentó recuperarse, pero lamentablemente terminamos perdiendo", manifestó el director técnico de Boca ante los micrófonos.

Para finalizar, Ibarra sentenció: "Sabemos perfectamente que tenemos que mejorar. La gente siempre ha alentado y es un hincha muy agradecido. Como grupo debemos mejorar y nos tenemos que levantar rápido".