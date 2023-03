El Gallego Méndez recordó su picante cruce con Radamel Falcao: "Me rompió..."

El 31 de agosto del 2008, en el estadio Monumental, se dio una de las patadas más recordadas de los últimos 20 años en el fútbol argentino. En el marco de un River-San Lorenzo, que finalizó igualado sin goles, Sebastián Méndez le dio un contundente planchazo sobre la espalda a Radamel Falcao García, ya en tiempo de adición.

Durante la jornada de este viernes, el Gallego visitó los estudios de ESPN y, en medio del repaso de su carrera, recordó su picante ida y vuelta con el colombiano. En su diálogo con los periodistas del programa F90, conducido por Sebastián Vignolo, el ahora director técnico recordó lo sucedido.

Sobre su violenta reacción luego de ver la tarjeta roja, Méndez manifestó: "Apagué la manga, hice un quilombo. ¡Cualquiera! El día que me echaron, cuando mis compañeros entraron al vestuario no sabés como estaba. Había roto todo, todo. Bueno, ya está. Ahora tenés que estar tranquilo, pero en ese momento".

Su enojo con Falcao llegó luego de la lesión que sufrió en el recordado partido de Copa Libertadores, donde con dos hombres menos San Lorenzo dio vuelta la serie y avanzó de ronda en el certamen continental. "Ahí me había roto la rodilla, yo estaba enojado. Me rompió la rodilla, se me hizo una fractura del platillo tibial. Sé que me rompe, viste cuando lo sentís. Jugué el primer tiempo así. En el entretiempo me empezaron a sacar sangre de la rodilla y me di cuenta que me había roto todo".

Para finalizar, Méndez se refirió a su relación actual con el Tigre: "Ya está, en su momento me mandó un mensaje. Cuando fui a Colombia a dirigir, falleció el padre y yo le mandé un saludo. Ya de más grande no importa, pasó. Pasaron 15 años, son cosas del fútbol. Somos otros, ya está".