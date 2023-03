La reacción de Falcao cuando un hincha de River le reclamó que no volvió al club: “Yo fui el que…”

Radamel Falcao García es uno de los goleadores más prolíficos que surgieron de River en este siglo. El colombiano debutó con la Banda en 2004, salió campeón y luego se convirtió en una estrella total en el fútbol europeo. Pese a siempre mostrarse cercano a Núñez, un hincha millonario le recriminó que nunca regresó al club que lo vio nacer.

Ya han pasado 18 años de mi debut con la camiseta de @RiverPlate . Momento que jamás olvidaré. Cuatro minutos de un partido ante Instituto que marcaron mi vida para siempre. pic.twitter.com/yVZ3iWV1dv — Radamel Falcao (@FALCAO) March 6, 2023

Porto, Atlético de Madrid, Mónaco, Manchester United, Chelsea... El Tigre hizo goles allá donde fue y, actualmente, hace sus últimos pasos en el fútbol profesional en el Rayo Vallecano, de camiseta muy parecida a la de River. Este lunes se cumplieron casi dos décadas de su debut como profesional en el Millonario, por lo que lo recordó con mucha alegría en Twitter: "Ya han pasado 18 años de mi debut con la camiseta de River Plate. Momento que jamás olvidaré. Cuatro minutos de un partido ante Instituto que marcaron mi vida para siempre", escribió.

"Y se cumplen 18 años de que no regresó al club que le dio todo... eso no se perdona tampoco". Entre todos los mensajes de apoyo, un hincha apuntó contra Falcao por no haber pegado la vuelta. Ese mensaje en particular molestó al colombiano, que salió al cruce: "Yo fui el que quedó libre de River el 30 de junio del 2009 y volví a firmar contrato en julio del mismo año para que River me vendiera a Porto y ganara dinero", disparó.

Falcao cruzó a un hincha de River que le reclamó por no volver al club.

Tras salir campeón del Clausura 2008, Falcao comenzó a acaparar la atención del fútbol europeo. Un año más tarde, el Porto pagó 5 millones y medio de euros por sus servicios. En Portugal, el Tigre marcó la friolera de 72 goles en 87 partidos, cifras que lo elevaron al estrellato.

Luego, el colombiano salió campeón con el Atlético de Madrid y fue figura del Mónaco que tomó por sorpresa a la Ligue 1 francesa y a la Champions League en 2016/17. Pese a que no volvió a River, Falcao siempre recuerda con mucho cariño su paso por Núñez, donde jugó 111 partidos y marcó 45 tantos.