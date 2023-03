El jugador de Boca que se entrena solo en una canchita de su barrio y el insólito motivo

El pasado 26 de junio, Gabriel Vega fue presentado como refuerzo de Godoy Cruz. El juvenil, una de las promesas de la cantera de Boca, llegó a préstamo al Expreso con el objetivo de sumar minutos e ir sumando experiencia. El contrato con el elenco mendocino se extiende hasta finales del 2023.

El mediocampista no atraviesa su mejor presente. Luego de no tener el protagonismo esperado retornó a Buenos Aires pero, hasta no terminar de arreglar su situación contractual con el Bodeguero, no podrá entrenarse bajo las ordenes de Hugo Benjamín Ibarra con la camiseta del Xeneize.

En este contexto, en las últimas horas comenzó a circular un video en el que se puede observar a Vega entrenar, en una cancha de césped sintético de su barrio, junto a un profe particular. Godoy Cruz no lo tiene en cuenta, le paga el sueldo y le dio libertad para que viajara a dicha provincia.

Gabriel, de 20 años, debutó con la camiseta de Boca la noche en la que los juveniles jugaron ante Banfield. Con la camiseta del Tomba disputó 12 partidos en los que sumó un total de 294 minutos. Mientras espera por el desenlace de su situación, se entrena en soledad a la espera de poder volver a vestir la camiseta del Xeneize.