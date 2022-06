El palito del nuevo refuerzo de Godoy Cruz a Battaglia tras su salida de Boca: “Decidí venir porque…”

Godoy Cruz está a un paso de lograr salir de la zona roja luego de haber caído a inicios del pasado mes de noviembre. El Tomba visitará a Atlético Tucumán, quien se encuentra tres puntos por encima en la tabla de promedios. Además, Aldosivi y Arsenal, a uno y dos puntos de ventaja respectivamente, también podrían quedar por debajo del Expreso si no suman en esta fecha. En este contexto esperanzador, el club presentó a su nuevo refuerzo, proveniente de Boca Juniors.

Vega, de 20 años, llega proveniente de Boca Juniors

Gabriel Vega, de 20 años, se convirtió en nuevo jugador de la dupla compuesta por Fabio Orsi y Sergio Gómez. A la hora de dar sus primeras palabras en suelo mendocino, el mediocampista le envió un tiro por elevación a Sebastián Battaglia tras su salida del club Xeneize.

"Decidí venir porque muchas veces sentía que tenía el nivel para jugar en cualquier club de Primera. Tuve varias propuestas y después de hablar con el técnico me dieron la posibilidad de que pueda venir y así ganar minutos", manifestó la nueva incorporación de Godoy Cruz.

Sobre las primeras sensaciones en su nuevo club, soltó: "Vengo para jugar. Al club le toca vivir esta situación de pelear el descenso y mi rol es venir a sumar desde el lugar donde me toque y siempre tratando de hacer lo mejor. Me encontré con un plantel muy unido, un grupo muy sano, un club muy ordenado y que no es muy distinto de lo que yo vengo con el día a día en Boca".

Para finalizar, Vega se refirió a su posición dentro del campo de juego: "Me puedo manejar en cualquiera de las cuatro posiciones del mediocampo. Lo hice como enganche, como volante central, de interno".