El picante cruce de Gago con un periodista por el nivel de Racing: "¡Ufff...!"

Fernando Gago es un técnico que no tiene problemas en decir lo que piensa y debatir con aquellos que no coinciden con su parecer. El último domingo, Racing tuvo un rendimiento regular y tuvo que sufrir mucho para ganarle a Sarmiento de Junín como local. Sin embargo, Pintita se expresó conforme con lo que hizo la Academia y no le gustó la opinión de un periodista que aseguró lo contrario.

"¿Cuánto más debe esperar el hincha de Racing, porque ya van siete fechas, para que se pueda encontrar ese rendimiento en, por lo menos, tres partidos consecutivos?" fue la pregunta que sacudió al DT de la Academia, quien respondió con una consulta para el reportero: "¿Hoy jugamos bien para vos?".

"Por momentos se jugó muy mal", retrucó el periodista, a lo que Gago no pudo ocultar su sorpresa: "¡¿Muy mal?! Uf...", acotó con un rostro que decía más que mil palabras.

Ante esta respuesta del DT, el periodista reiteró que, en su opinión, Racing había jugado mal y citó las palabras de Israel Damonte, entrenador de Sarmiento: "Damonte dijo que ellos hicieron más", a lo que Gago sentenció: "No comparto".

Finalmente, el técnico de la Academia, que suma 11 puntos tras 7 jornadas, contestó la pregunta inicial: "Es partido a partido, día a día. Yo pretendo el Racing que veo y que veo en los partidos", respondió de forma contundente para zanjar la discusión.

Tras la victoria ante el Verde de Junín en el Cilindro, Racing enfrentará a Unión en Santa Fe este viernes a las 21 horas. La Academia debe seguir por la senda del triunfo, ya que está a cinco puntos del líder San Lorenzo.