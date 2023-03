Paolo Guerrero reveló el exigente pedido de Gago cuando llegó a Racing: “Me dijeron que…”

Desde su llegada a Racing, Fernando Gago no da el brazo a torcer con el aspecto físico de sus jugadores, especialmente con el pesaje. Quien esté por encima de lo recomendado en la balanza, no juega. Por esta razón, Edwin Cardona, Lolo Miranda y otros jugadores importantes se perdieron varios partidos en el pasado y Paolo Guerrero, delantero que llegó tras una larga inactividad, habló sobre un pedido que le hizo el cuerpo técnico sobre esto.

Luego de su primer partido como titular en el Torneo LPF, el peruano se mostró muy contento por comenzar a tomar ritmo, a la espera de su debut en las redes: "He ido paso a paso, Me siento muy bien, con mucha tranquilidad. Estoy en mi peso, en el peso que ellos me pidieron", aseguró con una sonrisa.

Guerrero, experimentado jugador de 39 años, reveló cuáles fueron las indicaciones de Gago sobre su físico: "Mi peso ideal era 86 (kilos), con el que yo me sentía fuerte, y ellos me pidieron 85. El peso de toda mi vida ha sido 86 kilos", aseguró quien llegó desde el Brasileirao.

"Con ese peso siempre me sentí bien, fuerte y ágil. Vine aquí y me dijeron 'bueno, ahora queremos que peses 85' y yo dije...", recordó risueñamente Guerrero mientras hacía cara de sorprendido. Luego, agregó: "Así que nada, me siento bien, en mi peso. A continuar trabajando".

El tema del peso es algo con lo que Gago es realmente meticuloso, ya que el colombiano Cardona se habría perdido los últimos partidos de Racing por estar 500 gramos por encima del límite impuesto. Por eso, el goleador peruano sabe que, si quiere seguir teniendo minutos, debe dar siempre bien en la balanza.