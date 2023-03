Un referente de Boca se entrenó con los suplentes: los cambios que piensa Ibarra

Tras otra derrota decepcionante como visitante, Hugo Ibarra prepara varios cambios en Boca. En el regreso a los entrenamientos, el DT ya dejó entrever algunas de las modificaciones que se vienen y algunos pesos pesados están en duda, como Pol Fernández.

Pol Fernández, uno de los titulares que saldrían en Boca.

El capitán del Xeneize, uno de los más resistidos por los hinchas hace mucho tiempo, comenzó la semana con trabajos junto a los habituales suplentes y es candidato para salir del equipo. De hecho, esto se veía venir luego de que Pol sea reemplazado en el entretiempo ante Banfield, algo poco común para un referente.

El mediocampista ya fue suplente ante Patronato por la Supercopa Argentina, justo el mejor partido del año para Boca. De concretarse su salida, los que pican en punta para reemplazarlo son los juveniles Equi Fernández y Cristan Medina, que ingresaron ante Banfield antes del complemento.

Equi Fernández ingresó bien ante Banfield y podría volver a ser titular.

No obstante, Pol Fernández no sería el único titular con su lugar en riesgo. Una vez más, Frank Fabra podría salir para darle lugar a Agustín Sandez, que lo reemplazó en buen nivel ante Platense y Vélez. El colombiano había vuelto a la titularidad ante Patronato y no salió más, pero estuvo lejos de respaldar la confianza del DT con un buen rendimiento.

Fabra: de titular indiscutido a posible suplente.

Otro defensor que estaría en la cuerda floja es Luis Advíncula. Desde que llegó a Boca, el peruano se convirtió en un titular inamovible, pero su nivel decayó al punto de que los hinchas empezaron a pedir a Marcelo Weigandt. Al igual que Sandez por la izquierda, el Chelo supo cumplir cada vez que tuvo la oportunidad en el andarivel derecho.

Al igual que otros titulares, Advíncula podría perder su lugar,

Así como ingresarían dos pibes en la defensa y uno en la mitad de cancha, uno que podría perder su lugar es Alan Varela. El 5, una de las figuras del Xeneize durante 2022, no tuvo un buen inicio de año y también salió ante Vélez. Sin embargo, no recuperó su nivel y fue reemplazado ante Banfield.

Varela, otro punto bajo en Boca.

Por último, otro que debe levantar su nivel es Sebastián Villa. El colombiano es de los más cuestionados de Boca y la paciencia del hincha pareciera haberse colmado, como se demostró con algunos murmullos en el último partido como local. Si Ibarra cambia el 4-3-3 que demostró no funcionar, él sería el que perdería el puesto entre los atacantes.

Villa, el más criticado por los hinchas de Boca.

Así las cosas, Ibarra comienza una semana en la que podría haber varios volantazos. El fin del esquema con tres volantes y tres delanteros se cae de maduro, pero todavía faltan varios días de trabajo hasta el partido con Instituto del próximo domingo a las 19:15 en la Bombonera.