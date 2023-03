Angelici anticipó la decisión de Macri sobre su rol en las elecciones de Boca: "Mauricio está dispuesto a..."

El mundo Boca deberá decidir a fin de año si mantiene la dirigencia actual, conducida por Jorge Ameal y Juan Román Riquelme, o le da la espalda y vota a otra lista para que tome las riendas del club. Ante esto, la oposición busca contar con nombres fuertes que puedan competir con el ídolo y Daniel Angelici confirmó que Mauricio Macri acompañará a quienes se presenten.

El ex titular del club, en diálogo con TN, fue consultado al respecto y adelantó el rol que tendrá el ex Presidente de la Nación en las próximas elecciones que celebre la institución: "A mí me encantaría, pero no va a ser candidato. Quizás está dispuesto a acompañar, a lo mejor en la lista, para dar su apoyo. Hay que ver qué va a hacer de su futuro también. Es mi amigo, es nuestro referente y a Boca le dio muchas alegrías, así que sería muy bueno que se vuelva a involucrar con el club".

A fines de 2022, Macri mostró públicamente su apoyo a Andrés Ibarra, candidato que busca plantarle cara al ídolo devenido a vicepresidente. Sin dudas, su incorporación será un sacudón importante para el escenario político xeneize y una banca todavía mayor para quien termine siendo el candidato para conducir los destinos del club.

Angelici rompió el silencio luego de mucho tiempo y respondió los dichos de Riquelme sobre que ganará la votacion "95 a 5". "Casi el 50 por ciento de los socios no lo votó en la elección pasada. ¿Ahora cree que ha hecho una gestión maravillosa para que lo vote el 95 por ciento? Hay que ser más humilde. Es un ídolo pero fuera de la cancha siempre dejó mucho que desear".

No obstante, aseguró sobre su futuro: "La etapa mía en Boca terminó por el momento. Sí voy a acompañar al candidato de la oposición. Con mi voto o con lo que me pidan. Ojalá la oposición unifique a algún candidato para darle al socio otra alternativa".