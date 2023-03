Facundo Rubia: "Los equipos se preparan para ganarle a San José"

A sus 38 años Facundo Rubia sigue siendo uno de los máximos referentes del básquet de Mendoza y, además, figura de la última Superliga, torneo en el que se consagró bicampeón anual con su equipo, Unión Deportiva San José.

El "Garza", como lo conocen absolutamente todos dentro del mundo del básquet, se enfrentó a un mano a mano con MDZ, en el que habló de todo: su carrera, el presente, lo que pudo ser y lo que se viene, a días del comienzo de un nuevo campeonato local.

-Facundo, vienen de ser los últimos bicampeones anuales de la Superliga, ¿cómo están para este torneo que arranca?

-Sí, venimos de obtener dos torneos anuales que que nos costaron mucho y nos hemos preparado para este torneo manteniendo la base, que creo que es fundamental para afrontar lo que se viene. Sabemos que muchos equipos se han preparado para pelearnos a nosotros o para tratar de salir campeón. Nosotros apostamos a una base que venimos generando ya hace un par de años y creo que es fundamental hoy en día para llegar alto. No hemos traído ningún refuerzo, hemos tratado de mantener el mismo equipo y volver a dar pelea.

-¿En San José el objetivo siempre es salir campeón?

-En San José no queda otra que salir campeón. Es el objetivo. Pero bueno, sabemos que a medida que van pasando los años cada vez se hace un poco más difícil, porque por ahí los equipos se preparan para ganarle a San José o o para ganarle por ahí a Macabi, que somos los dos que siempre estamos peleando arriba. Pero nosotros estamos dispuestos a dar pelea y sabemos que no va a ser fácil, obviamente.

-Tu debut en este torneo va a tener que esperar por la lesión…

-Sí, tuve un golpe en el codo en las finales pasada contra Macabi y jugué a medias esos partidos. Después de ahí, me jodió mucho más el dolor y hace más o menos un mes que estoy rehabilitando todo. Yo calculo que van a ser un par de partidos los que no voy a estar en el torneo, pero quiero rehabilitarme bien porque es la mano derecha con la que tiro todo, así que quiero hacer una buena recuperación.

-Volviendo a lo que contabas recién, ¿cuán importante es para un equipo mantener la base?

-Soy del pensamiento, y siempre lo he dicho, que lo primero es formar un buen grupo. Obviamente hay que formar un buen grupo y después si vos mantenés una base y a esa base, ponele, después le agregas algún refuerzo que se complemente bien con el equipo, mejor. Creo que eso a la larga te va a dar muy buenos resultados y es por ahí lo que nosotros venimos haciendo hace varios años. Yo creo que ya tenemos una base como de ocho o nueve años, entonces por ahí nos conocemos de memoria. Particularmente creo que eso es fundamental porque al estar unidos el grupo tira siempre para el mismo lado y eso te lleva en un futuro a obtener buenos resultados.

-¿Hasta que edad querés seguir jugando?

-Mirá, me lo he tomado muy año tras año. Este año, cuando terminé de jugar, que la verdad que terminé fusilado, dije, lo ‘voy a pensar, voy a ver qué es lo que quiero, si quiero seguir, si no quiero seguir y si quiero parar y tomarme un descanso’. Me lo voy tomando torneo tras torneo y voy viendo si sigo, si no sigo, cómo viene la mano. La verdad es que es un tema lo de la edad, creo que quedan un par de años más. Se nos hace difícil en la diaria a nosotros. Por ahí, si bien hoy en día el básquet se ha potenciado mucho económicamente y la mayoría de nosotros cobramos un sueldo, pero no vivimos del básquet. Muy pocos lo hace. Entonces se hace muy difícil el tema de la diaria, porque tenemos otro trabajo, tenemos que entrenar, yo tengo dos hijos, entonces eso demanda una responsabilidad importante y cada vez te cuesta más.

-¿Creés que se puede o se podría haber hecho algo más para que el básquet sea definitivamente profesional en Mendoza? ¿O es muy difícil el pensarlo?

-Creo que es muy difícil. Siempre fue difícil. Hoy en día, si te pones a pensar, una empresa apuesta mucho más por el fútbol, que le trae otros réditos que el básquet no. Y así y todo, también en el fútbol se hace sumamente difícil, imaginate el básquet. Obviamente hubiese sido muy lindo. Creo que en los últimos años el básquet se ha potenciado mucho, y la mayoría de los equipos de Superliga tienen jugadores pagos, que eso años atrás no existía. Obvio que ha mejorado mucho, pero ha mejorado hasta ahí y alcanzó un techo.

-En lo personal, ¿en qué jugador creés que te has transformado a esta altura, comparando con aquel que debutó en Anzorena?

-A medida que van pasando los años te vas dando cuenta vos mismo para qué estás dentro del equipo. Cuando estaba en Anzorena era un jugador sumamente protagonista. Tenía por ahí una mochila más pesada porque yo sabía que tenía que hacer todos los partidos, no sé, 20 o 25 o 30 puntos, porque esa era mi característica y tenía que cumplir con eso. Y obviamente, a medida que fueron pasando los años le servís de otra manera dentro del equipo. Estos últimos años, en San José, he sido un jugador mas de rol, he tratado de aportar por ahí mi experiencia o o tratar de ser el capitán que vaya guiando a los más chicos. Y creo que que dentro de todo me ha salido bien, lo he podido manejar con casi 40 años. Pero es difícil cuando vos venís como de hacer 30 puntos por partido y hoy en día querés hacer lo mismo, y no podés.

-¿Cuál es el rival a vencer en esta Superliga?

-Anzorena se ha reforzado muy bien, ha traído muy buenos jugadores, armó un muy buen equipo. Macabi es como San José, ha mantenido una base que viene durante varios años, que sin duda le ha dado muy buenos resultados. Atenas siempre es peligroso, ha traído un par de refuerzos y Regatas que se ha armado este torneo también para pelear. Creo que no sale de esos equipos para mí.

-¿Sentís que te quedó algo en el camino en tu carrera? ¿Qué te hubiese gustado hacer?

-Sí, hubiese estado bueno haber entrenado y haber jugado en algún club afuera, en Buenos Aires. Tuve la posibilidad, pero nunca me fui por x motivo, a ver qué hubiese pasado. Por ahí lo pienso. Si me hubiese motivado más personalmente, hasta dónde hubiese llegado. Pero no me arrepiento tampoco. Fue una elección de vida. Y es más, creo que hice lo correcto, por muchas otras cosas que van más allá del básquet, que uno elige, como formar una familia y un montón de cosas más. Pero te queda el gustito. Pero bueno, ya pasó.

-¿Qué momentos de tu carrera no te vas a olvidar jamás?

-Lo que pasa es que por ahí cada título, cada torneo tiene un sabor especial, entonces es difícil por ahí elegir uno sólo. Te voy a elegir de última, dos. Cuando estaba en Anzorena, que no me olvido más, ganamos la Liga C y ascendimos después a la A. Le ganamos a Olimpia de Catamarca. Fuimos a jugar los dos allá, era el mejor de cinco. Jugamos los dos partidos, y perdimos los dos. Y después vinimos y jugamos acá en la cancha de Talleres de local, estaba llena la cancha no me olvido más, y le ganamos los tres y ascendimos. Eso creo que fue también por la edad que yo tenía y todo. Pensé que estaba tocando el cielo con las manos. Y después en San José, un torneo hace poco, que vino Matías Sandez a jugar como refuerzo a Macabi. Jugamos la final en Talleres y antes de jugar el partido ya era campeón Macabi por el equipo que había armado. Y bueno, con el corazón que tiene San José le ganamos. Y ese torneo la verdad que lo llevo guardado en mi retina siempre porque fue algo increíble.

