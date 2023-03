El excompañero de Ibarra (con quien fue campeón del mundo) que no le ve una identidad a su Boca: "Le falta..."

Boca sufrió un duro cachetazo en cancha de Banfield. El Xeneize jugó mal y fue muy superado por el último del Torneo de la Liga Profesional, que consiguió su primera victoria. Más allá del resultado y el rival, el partido en el Sur volvió a desnudar varias falencias del equipo de Hugo Ibarra, que fue criticado por un excompañero de grandes glorias en la era Carlos Bianchi.

Ibarra y Abbondanzieri, compañeros en decenas de títulos de Boca.

Luego de ser apuntado por los hinchas, el entrenador sumó a su lista de críticos al Pato Abbondanzieri, con quien salió campeón de la Intercontinental 2000 ante el Real Madrid: "Más allá de lo que le escucho decir a Hugo, y de lo que intenta hacer, hoy no tenés un patrón de juego. Quizá le falta eso, una identidad. Vos podés salir campeón y no conformarte solamente con eso, sino ver cómo salen campeón tus equipos", expresó.

En charla con DSports Radio, el histórico arquero de Boca aseguró que no veía al exdefensor como técnico: "Algunos jugadores ya nacen para ser DT. Yo, por ejemplo, sabía que Guillermo iba a ser técnico desde el momento que lo conocí. Por la manera de ser de él y cómo vivía el fútbol. Martín (Palermo) fue aprendiendo con el tiempo. Al Negro yo no lo veía como entrenador, pero está haciendo sus armas y seguramente está buscando una idea".

Abbondanzieri fue ayudante de campo de Palermo.

Además, el Pato afirmó que el Ibarra jugador, parte clave de la mejor época de la historia de Boca, y el Ibarra entrenador no son lo mismo: "Cómo ídolo puede tener espalda, pero como técnico no la tiene todavía. No la tuvo ni Battaglia, siquiera, aun ganando campeonatos. Guillermo la tenía, por ejemplo. O Gareca, que es un técnico de selección que llega con espalda. Por eso hay tanto ruido y enseguida una derrota genera todo esto. Pero Ibarra, Román y los chicos del Consejo deben ver como algo normal lo que pasa, no creo que dramaticen tanto. Sí deben querer ver qué hay que mejorar".

Por último, Abbondanzieri no cree que Juan Román Riquelme y el Consejo de Fútbol deban meterse en el armado del equipo: "Si vos querés ser técnico es porque vas a tener tu propia convicción más allá de charlar con los directivos o con quien vos quieras. Si tenés libertad para decidir o no, es responsabilidad tuya. Si yo soy el técnico de Boca, y encima fui compañero de Román, Riquelme puede decirme lo que quiera, pero yo tengo que tomar mis propias decisiones. El apoyo de la dirigencia es para contratar refuerzos. Después ya está, cada uno cumple su función", sentenció.