El desopilante berrinche de Medvedev, indignado con las pistas de Indian Wells: "Voy a ir al baño tan..."

Fuera de los cuatro torneos grandes, el Masters 1000 de Indian Wells es uno de los torneos más atractivos del circuito ATP. Más allá de la baja de Novak Djokovic, el certamen californiano juntó a los mejores del ranking, entre los que está Daniil Medvedev. Pese a su victoria, el verdugo de Nole en el US Open 2021 volvió a ser noticia por sus quejas en pleno partido, esta vez por el estado de las canchas.

El ruso venció a Ilya Ivashka por 6-2, 3-6 y 6-1 y avanzó a los octavos de final de Indian Wells. Tras perder la segunda manga, Medvedev se cruzó con el umpire Mohamed Lahyani antes de ir al baño. Cuando este le indicó que se ajuste al tiempo indicado por el reglamento, el moscovita explotó: "Voy a ir al baño tan lento como esta cancha. Me demoraré unos 25 minutos. Si la pista es lenta, iré lento", expresó.

"Diez minutos, diez [...] Por favor, Daniil, aceptá esto. Sos un profesional. Si sos profesional, tenés que aceptar esto", le contestó el umpire marroquí. Cabe destacar que el reglamento ATP indica que los 'toilet breaks' tienen un máximo de cinco minutos desde que el jugador ingresó al baño y, además, quiera cambiarse la ropa.

Ante esta respuesta, Medvedev volvió a la carga contra el estado de las canchas: "No acepto esto. Esto no es una pista rápida. Lo dicen, pero no lo es. Me están mintiendo", disparó. Esta no es la primera vez que tiene un berrinche con un umpire, ya que en la semifinal del Australian Open 2022 tuvo un cruce que le valió 12 mil dólares de multa.

Quejas mediante, el número seis del mundo venció a su compatriota Ivashka en tres sets. Este martes, Medvedev se enfrentará a Alexander Zverev, otro jugador top que busca volver a su mejor versión al igual que el ruso, por los octavos de final del Masters 1000 de Indian Wells.