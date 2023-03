Diego Schwartzman sufrió otra dura derrota y se despidió de Indian Wells

Diego Schwartzman no pudo estirar su buen inicio en Indian Wells y quedó eliminado este viernes tras caer ante Casper Ruud en sets corridos (6-2 y 6-3). El argentino había vencido en la ronda inicial a Federico Coria con comodidad pero hoy se topó con el número 3 del mundo que fue demasiado para un Peque que no consigue salir de su confuso momento deportivo.

Rudd flies past Schwartzman d. 6-2, 6-3#TennisPardise pic.twitter.com/Oz1OxJGlgz — BNP Paribas Open (@BNPPARIBASOPEN) March 10, 2023

El noruego, finalista el año pasado en el Abierto de Estados Unidos cuando se rindió ante el español Carlos Alcaraz, necesitó una hora y 28 minutos para tomarse "revancha" de las derrotas previas que había sufrido con el Peque. "Perdí contra Diego aquí hace un par de años, así que fue bonito vengarme", dijo entre risas Rudd que jugará con Cristian Garín en la próxima ronda.

Luego, resaltó el juego del argentino que caerá en el ranking de la ATP: "Diego es un gran jugador, he perdido muchas veces contra él, así que tienes que estar muy concentrado, jugar muchas bolas y no cometer demasiados errores no forzados. El objetivo era intentar jugar fuerte y, a veces, combinar un poco y subir a la red. Por suerte, hoy me ha ido bien".

El tenista de Buenos Aires exhibió la falta de confianza que le ha caracterizado en el último año, en el que cayó del puesto 14 al 38 del ranking mundial y dijo haber sufrido problema de ansiedad en la pista. Vale recordar que el primer traspié del oriundo de Buenos Aires fue ante Jeffrey John Wolf en Australia.

Luego cayó en primera ronda contra Juan Manuel Cerúndolo en Córdoba, el español Bernabé Zapata Miralles en Buenos Aires, el serbio Dusan Lajovic en Río de Janeiro y el chileno Nicolás Jarry en Santiago. Diego venía de cerrar un 2022 con siete caídas de manera consecutiva y su marca en este 2023 era de 1-6. Ahora, corre serios riesgos de salir del Top 40, luego de casi seis años.