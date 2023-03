La llamativa sentencia de Alcaraz antes de un Indian Wells sin Djokovic: “Estoy listo, pero…”

Mientras Novak Djokovic sigue con problemas para competir en Estados Unidos, Carlos Alcaraz se prepara para disputar el Masters 1000 de Indian Wells, el primer torneo de esta categoría de la temporada. Pese a ser el preclasificado número 1 por la baja del serbio, el murciano no se ve como favorito.

Carlitos has landed in Tennis Paradise uD83CuDF34@carlosalcaraz & @FTiafoe hit the practice courts in Indian Wells#TennisParadise pic.twitter.com/IUGQUCS2Uk — Tennis TV (@TennisTV) March 8, 2023

El español, segundo en el ranking ATP, debutará en el certamen de California este sábado, cuando enfrente al australiano Kokkinakis. Luego de su buena gira por el polvo de ladrillo de Sudamérica, Alcaraz jugará su primer torneo sobre superficie dura en el 2023. Por esta razón, él no cree ser el máximo candidato para ganar: "Creo que soy un jugador muy bueno cuando compito en pistas de cemento, así que siempre salgo a ganar. Sin embargo, no me considero favorito para ganar este torneo, ya que hace mucho tiempo desde la última vez que competí en esta superficie", aseguró.

En esta misma línea, Carlitos agregó: "Además, hay muchos otros jugadores en el cuadro que tendrán su oportunidad. Seguro que yo también tendré las mías, así que intentaré aprovecharlas". Stefanos Tsitsipas, Casper Ruud y Daniil Medvedev son otros de los favoritos a quedarse con el Masters 1000 de Indian Wells.

Luego, Alcaraz se refirió a la importancia de aprovechar este torneo en el que se reparten muchos puntos y, como si fuera poco, no está Nole, con quien pelea por el primer puesto del rankinh: "Supone un gran desafío para mí, por supuesto, pero todos sabemos lo duro que es ganar un torneo de Masters 1000. Realmente quiero obtener un buen resultado aquí, me encanta este lugar desde el primer momento en que lo descubrí. Para mí, ganar el torneo y volver a colocarme como número 1 del mundo sería un objetivo increíble, así que voy a ir a por ello".

Por último, el español de 19 años aseguró que ya superó la lesión que lo forzó a perderse el Australian Open: "Ahora mismo me encuentro realmente bien. Hoy ha sido el primer entrenamiento en el que he podido practicar con algunos jugadores, hemos jugado algunos puntos y me he sentido bien. Me he tomado algunos días de desconexión y la verdad es que me han sentado de maravilla. Siento que estoy preparado".