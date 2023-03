El duro revés que sufrió Novak Djokovic tras quedar eliminado en Dubai

Novak Djokovic, número uno del ranking de la ATP, no jugará los Masters 1000 de Indian Wells y Miami, luego de haber sido rechazado hoy su pedido de exención para ingresar a Estados Unidos sin estar vacunado contra el coronavirus. El actual senador del Partido Republicano en Florida, Rick Scott, fue quien anunció la noticia.

No obstante, Scott dejó abierta una puerta ya que solicitó mediante una carta la mediación directa del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, para permitir el acceso al país del número uno del mundo, único tenista del top 100 que no se vacunó contra el coronavirus. Marco Rubio, otro senador por Florida, se expresa en los mismos términos y también ha firmado la misma carta.

"Le escribimos para instarlo a que otorgue la exención solicitada, que es necesaria para permitir que el Sr. Djokovic compita en el torneo de tenis profesional Abierto de Miami que se llevará a cabo en nuestro estado de Florida a partir del 19 de marzo de 2023", se lee en el mensaje. Djokovic ya avisó que no esperaría a la confección de los emparejamientos para borrarse del certamen y que lo haría antes en caso de no ser aceptada su petición de acceso a Estados Unidos.

El serbio, ganador de 93 títulos en su carrera, entre ellos 22 de Grand Slam, récord que comparte con el español Rafael Nadal, no compite en los Masters 1000 de Indian Wells y Miami desde 2019, ya que en 2020 no se jugaron por la pandemia y en 2021 y 2022 no se lo permitieron por su negativa a vacunarse.

Djokovic, campeón este año en el ATP 250 de Adelaida y el Abierto de Australia, perdió un invicto de 20 partidos al caer ante Daniil Medvedev por 6-4 y 6-4 en las semifinales del ATP 500 de Dubái, que se desarrolla en Emiratos Árabes Unidos. El serbio interrumpió una racha que había comenzado el año pasado cuando perdió la final del Masters 1000 de París con el dinamarqués Holger Rune por 3-6, 6-3 y 7-5, luego ganó el Masters jugado en Turín y los mencionados torneos de Adelaida y Australia.