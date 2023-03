Por qué Beltrán no pateó el penal que le podía dar el hat-trick: “Se la pedí a Barco pero él…”

Lucas Beltrán se ganó su lugar a fuerza de goles y así también ratificó su titularidad. El cordobés fue el único punta que puso Martín Demichelis desde el inicio y devolvió esa confianza con un doblete. Sin embargo, no dejó de sorprender por qué el ex Colón no tomó la pelota en el segundo penal a favor de River que le hubiese dado su primer hattrick.

La transmisión del partido lo eligió figura del partido y, entre otras cosas, Beltrán explicó qué pasó en la previa al gol de Esequiel Barco desde los once pasos: "Sí, se la pedí pero la agarró él, estaba convencido y bueno, pateó, ja", aseguró con una sonrisa.

Noticia en construcción