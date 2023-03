La importante decisión del City de Guardiola con Julián Álvarez tras rumores de un préstamo

Producto de las molestias, y el bajo nivel, que mostró Lautaro Martínez durante el Mundial de Qatar 2022, Lionel Scaloni decidió darle la oportunidad a Julián Álvarez. El cordobés se ganó un lugar entre los once titulares de la Selección argentina y se convirtió en una pieza clave para la obtención de la tercera estrella de la historia de la Albiceleste.

Pese a su enorme presente, y a haber terminado en el 7° puesto en la gala de los premios The Best como mejor jugador del año, Pep Guardiola ha decidido no darle mayor cantidad de minutos al delantero con la camiseta del Manchester City. Esto, teniendo en cuenta sus buenas actuaciones cada vez que le toca entrar, alimentó los rumores de una posible salida a préstamo a mitad de año.

En este contexto, el elenco inglés tomó una importante decisión con respecto al futuro de Julián Álvarez. La institución inglesa decidió mejorarle considerablemente el salario al Araña y, además, extender su vínculo con el club un año más, es decir, desde junio del 2027 al mismo mes del 2028.

Según trascendió en Inglaterra, habrá reuniones en las próximas semanas entre el club y el entorno del delantero campeón del Mundial de Qatar 2022. De esta manera, el Manchester City buscará blindar a uno de los jugadores que mayor crecimiento ha mostrado en el último tiempo.

El conjunto comandado tácticamente por Pep Guardiola verá acción este sábado al mediodía en el marco de la 27° fecha de la Premier League. Mientras tanto, el próximo martes, buscará la clasificación a cuartos de final de la UEFA Champions League, cuando reciba a Leipzig (en la ida igualaron 1-1).