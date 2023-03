¿Lo hará de River? Julián Álvarez reveló la obsesión de Haaland por Boca: "Desde que llegué me..."

Desde su llegada a Manchester City, la evolución de Julián Álvarez fue constante y vertiginosa. Aunque parecía ser un jugador completo ya al irse de River, su experiencia internacional lo potenció. Esto fue posible, como él mismo explica, gracias a la posibilidad de compartir equipo y enfrentar a los mejores jugadores del mundo, a quienes observa y de quienes aprende. Uno de ellos es claramente su compañero, Erling Haaland.

El delantero noruego lleva la monstruosa cifra de 33 goles anotados en 34 partidos con los Citizens y se convirtió en una referencia del equipo. Julián Álvarez, con grandes actuaciones también, intenta sacar lo mejor de él. En una entrevista con TyC Sports, el delantero argentino contó cómo es su relación con Haaland y dejó una perlita sobre el equipo del cual el noruego es simpatizante en Argentina, Boca Juniors.

"Más allá de lo que todos sabemos futbolísticamente, es un buen chico. Me ayuda, hablamos y desde afuera trato de mirarlo para aprender", contó el delantero ex River. Desde que llegó al City, en varias ocasiones le tocó compartir equipo con rendimientos aprobados. También se ve la buena onda fuera de la cancha.

Álvarez ingresando por Haaland. Foto: NA.

Hace un tiempo, a Haaland se lo vio portando la camiseta alternativa de Boca, y luego la titular, con la insignia "Maradona" en la espalda. El delantero es simpatizante del Xeneize debido a la influencia del exjugador de Boca, Leonardo Balerdi, con quien compartió plantel en el Borussia Dortmund. El noruego se lo dejó en claro a la "araña" desde el principio: "Desde que llegué me decía como que era de Boca y me hablaba de La Bombonera". Pero contó que no renuncia a convencerlo de que cambie de equipo: "Vamos a ver si lo cambiamos de a poco, va a estar difícil pero vamos a intentarlo".