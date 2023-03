Tevez, lapidario con Gustavo Alfaro en su paso por Boca: “Quería que me…”

Luego de tener su primera experiencia como director técnico, en Rosario Central, Carlos Tevez volvió a aparecer en escena. El Apache dijo presente en los estudios de ESPN y, en su diálogo con el programa F10, habló de todo. Entre otras cosas, el oriundo de Fuerte Apache le pegó a Gustavo Alfaro, con quien coincidió en 2019 con la camiseta de Boca.

El Lechuga, que dirigió a la Selección de Ecuador en el Mundial de Qatar 2022, estuvo al frente del Xeneize desde el 3 de enero de 2019, hasta finales del mes de diciembre de ese mismo año. Entre medio, tuvo varios idas y vueltas con el exjugador de Juventus, Manchester United y Manchester City, entre otros.

En primera medida, Tevez recordó su gol a Gimnasia y Esgrima de La Plata (el cual le valió un título a Boca) y, acto seguido, fue lapidario con respecto a su relación con Alfaro: "Si me pongo a pensar, nada supera esa noche en mi carrera. Esa, por como venía, venía de China y ya el hincha de Boca me mira como de costado. Yo no estaba bien porque el técnico de ese entonces no me daba la confianza tampoco, quería que me vaya mal que era lo contrario".

"Entonces no podía e iba luchando contra mi confianza. 'Che, ¿Me puedo superar en esta?' Porque siempre fue Carlos Tevez Carlos Tevez, cuando yo volví de la Juventus era Carlos Tevez y la confianza la tenía acá arriba y ahora la tenía por el piso y me tenía que superar a mí porque el hincha de Boca me miraba de costado", añadió el Apache.

Para finalizar, sobre lo que fue el épico final del torneo que terminó con Boca dando la vuelta olímpica en la Bombonera, Tevez sentenció: "En ese momento era discutido. Entonces era superarme a mí mismo, empecé con Russo que me da la confianza y con Miguel agarré confianza. Empiezo a hacer goles, hacer goles, empecé a agarrar confianza y ganar el campeonato de esa forma superándome -que me estaban pateando en el piso- con mi viejo ahí, con Diego ahí fue... Si le tengo que mostrar la película a mis hijos ese es el final".