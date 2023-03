La tajante respuesta de Coco Basile a De Paul y su sentencia sobre la mejor Selección: "Querido, son…”

Desde que Rodrigo De Paul habló con Gastón Edul, se posicionó en el ojo de la tormenta. Los dichos del mediocampista sobre cuál es la mejor Selección argentina de la historia causaron un inesperado revuelo. En esta ocasión, quien no dudó en responder fue Alfio Basile.

El Coco dijo presente en la pantalla de TyC Sports y, al ser consultado sobre las palabras del actual jugador del Atlético Madrid, fue tajante. "No, no estoy de acuerdo. Él no había nacido, querido. Son otra camada. La última que vio él, está comparando la de las finales de la Copa América. Esa era una muy buena Selección, nada más que la pelota no entraba. Nosotros por penales ganábamos y la otra perdía, en Estados Unidos y Chile perdió por penales", comenzó.

En cuanto a la figura de Lionel Scaloni, Basile expresó: "Esta fue una gran Selección y ganó muy bien el Mundial. A Scaloni hay que felicitarlo, porque nos rompió a todos la cabeza, o el toor jaja. Nosotros los veteranos, los de antes, creíamos que tenía que tener experiencia para dirigir. Él no tenía ninguna experiencia, juntó a dos o tres jugadores que pensaban como él y ganó todo. Un fenómeno".

"Eso no quiere decir que sea la mejor Selección. Todas eran grandes Selecciones, por eso es Argentina. Argentina y Brasil son los dos mejores equipos sudamericanos y siempre vamos a estar en las finales en un mundial o ganando las Copas Américas", añadió el DT campeón de las Copas Américas de 1991 y 1993.

Para finalizar, recordó el gran equipo que armó para el Mundial de Estados Unidos 1994 y el triste desenlace que tuvo aquella Selección: "Tenía todo para salir campeón, con una Selección espectacular y perdí. ¿El culpable quién fue? El Coco Basile, porque perdió. Pasaron cosas que no fueron sólo de fútbol. Esta Selección no tuvo ningún problema aparte".