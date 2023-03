La inesperada revelación de Dibu Martínez sobre los penales: “Nunca quiero llegar a esa instancia porque…”

Con apenas 26 partidos jugados, en los que consiguió 16 vallas invictas, Emiliano Martínez se adueñó de los tres palos de la Selección argentina. El Dibu, elegido como el mejor arquero del mundo, ha sido clave en el equipo de Lionel Scaloni en cada una de sus presentaciones, fundamentalmente en las tandas de penales, donde siempre fue figura.

Ante Colombia (semifinal de la Copa América 2021), Países Bajos (cuartos de final del Mundial de Qatar 2022) y Francia (final del Mundial de Qatar 2022), el marplatense se hizo gigante en la definición desde los doce pasos. En todas las tandas fue figura y se ha convertido en un referente en la materia.

Martínez fue clave en las tres tandas que le tocó afrontar con la camiseta de la Selección argentina.

Pese a ser un especialista, en su diálogo con Goal Martínez reconoció que prefiere no llegar a dicha instancia: "Nunca quiero ir a penales, porque es 50 y 50. Yo no puedo decir ‘voy a penales y lo gano’, porque es muy difícil. Yo sé que en cualquier momento me va a tocar perder y lo tengo que aceptar. Y era una final del mundo…".

"Me fui de rodillas cuando Lautaro Martínez se perdió la última porque era ganarlo, y a mí me importa ganar el partido. Los penales es tirar la moneda y rezar que te salga cara o cruz. Así que no, no deseo ir a la tanda", añadió el Dibu sobre el recuerdo del partido que coronó a la Selección argentina como campeón del mundo.

Sobre las dos veces que la Albiceleste llegó a la definición por penales en la máxima cita mundialista, Martínez recordó: "La tensión con Países Bajos después del segundo gol. Fue jugar 30 minutos con un sabor muy amargo de tener el partido liquidado y que en la última jugada te empaten para llevarlo a un alargue donde no sabés qué va a pasar y podés quedar afuera del Mundial. Y contra Francia cuando nos empataron de 2-0 a 2-2 fue más fácil porque ya lo habíamos vivido en aquel partido".

"Cuando nos empataron quedaban cuatro o cinco minutos, no sé bien cuánto faltaba, fue mucha tensión. Ellos estaban con mucha pierna, con ganas de ganar el partido y nosotros queríamos que se terminara. Te pegaron dos golpes tan fuertes y tan rápido que decís ‘por favor, vayamos al alargue ahora’. En el tiempo extra fue mucho más fácil, pero otra vez nos empataron faltando dos minutos y tuvieron dos chances y ufff… Yo ya quería que se terminara", sentenció el arquero de la Selección argentina.