El lujoso regalo que recibieron Messi y cada uno de sus compañeros campeones del mundo: cuánto costó

El título de la Copa del Mundo sigue siendo festejado, tanto por la gente como por los jugadores. Después de otra noche soñada como lo fue la gala de los The Best, el diario The Sun aseguró que Lionel Messi le habría hecho un importante regalo al resto de los campeones de la Selección argentina.

El lujoso regalo a Messi y sus compañeros: iPhone 14 bañado en oro.

Según informó el medio inglés, la Pulga habría comprado un iPhone 14 para cada uno de los integrantes de la Scaloneta. Sin embargo su entorno desmintió que Messi haya sido el autor de semejante obsequio.

Los celulares en cuestión no se tratan de cualquier modelo: están bañados en oro, tienen el escudo de la AFA con las tres estrellas, la leyenda "World Champions 2022" (Campeones del mundo, en inglés) y el nombre de cada jugador con el número utilizado en Qatar.

El CEO de iDesign Gold, Ben Lyons, confirmó que el lujoso regalo existió y dio a entender que había sido Messi quién pagó los 210 mil dólares que costaron los 35 celulares bañados en oro de 24 kilates.

"Lionel no es solo la Cabra, sino que es uno de los clientes más leales y se puso en contacto con nosotros un par de meses después de la final de la Copa del Mundo”, aseguró Lyons en declaraciones a The Sun.

Por otra parte, el empresario añadió: "Dijo que quería un regalo especial para celebrar la increíble victoria, pero no quería el regalo habitual de relojes. Entonces, le sugerí esto y le encantó la idea".