El pícaro posteo de Messi tras la queja de Benzema por no ganar el The Best

El último año y medio no pudo haber sido mejor para Lionel Messi. El capitán de la Selección argentina logró gritar campeón en los tres torneos que jugó con la Albiceleste (Copa América 2021, Finalíssima 2022 y Mundial de Qatar 2022) y, como si fuera poco, en los últimos días fue premiado con el The Best al mejor jugador del mundo.

La gala que se realizó el pasado lunes en la Sala Pleyel, ubicada en París, definió que por segunda vez en su carrera el argentino se quedara con el mencionado premio. En la terna compitió con Kylian Mbappé, su actual compañero en el París Saint Germain y, también, con Karim Benzema.

El posteo de Benzema en Instagram.

Con un marcado enojo por no haberse quedado con el galardón, el capitán y referente del Real Madrid utilizó las historias de Instagram para sacar chapa de sus logros en el último tiempo. El delantero, que finalizó tercero en la votación, compartió todos sus logros en el período que abarca la elección.

La historia que Messi compartió en Instagram.

Horas más tarde, y luego de sumar una nueva distinción personal a sus vitrinas (la número 77 de su carrera profesional) el hombre de la Selección argentina también dijo presente en las redes sociales. Este miércoles por la mañana sorprendió a sus millones de seguidores al postear, en sus historias de Instagram, un par de fotos alzando la Copa del Mundo en el estadio Lusail.

La historia que Messi compartió en Instagram.

Messi no necesitó agregar ningún tipo de palabra, ni condimento extra para volverse tendencia. El mejor jugador del mundo revolucionó a los fanáticos luego de compartir las imágenes del momento exacto en el que da la vuelta olímpica, sobre los hombros del Kun Agüero.

En la gala de los The Best, no ocultó su emoción (y nerviosismo) a la hora de subir al escenario. "Me hacen poner más nervioso de lo que estoy... Quiero agradecer a mis compañeros. Hoy estamos acá, Scaloni, el Dibu... estamos en representación de ellos, no estaríamos sin ellos acá. Este año fue una locura para mí, pude conseguir mi sueño después de tanto buscar, insistir. Es lo más hermoso que me pasó en la carrera, muy pocos lo pueden conseguir y yo, gracias a Dios, lo pude obtener", sentenció Messi.