La “respuesta” del entorno de Messi a la bomba del Kun Agüero sobre su posible ida a Newell’s

El sueño de ver a Lionel Messi jugar en el fútbol argentino espera. Es que los hinchas de Newell's, y de todo fanático de la redonda que viva por estos lares, es que el capitán de la Selección argentina juegue por primera vez en nuestro fútbol y recorra las canchas de nuestro país, aunque no sea con la Albiceleste. Y la bomba de Sergio "Kun" Agüero, quien aseguró que Leo "está considerando seriamente la posibilidad de jugar" en la Lepra, resonó por todos lados. ¿Cuánta verdad hay?

Según informó Gastón Edul en TyC Sports, el entorno de Messi rechazó la posibilidad de que la Pulga se vista de rojinegro en lo inmediato: "Yo tengo que es muy difícil, para no decirte imposible, que Messi juegue en Newell's a mitad de año. Que en realidad es traducir a que Messi viva en Argentina a partir de junio. No va a pasar. Por lo menos es la información que yo tengo".

"Obviamente que el Kun es amigo de él, es una gran fuente y eso habla a las claras de que Leo, como ya dijo públicamente, tiene ganas de en algún momento poder hacerlo, tiene la espina clavada, pero a mí no me lo dan como algo factible y fiable para mitad de año", agregó el periodista deportivo.

Igualmente, Edul mantuvo vivo el sueño de que Messi juegue en Newell's y avisó que podría darse en un futuro no tan inmediato: "Puede ser dentro de dos años, si quiere, tres, después de la Copa América, eso sí es factible. Es cierto que Leo tiene esa cuenta pendiente y la va a querer saldar, que es jugar en el fútbol argentino".

"Él no dice nada porque es consciente de las expectativas que genera el mejor jugador de la historia. No quiere ilusionar en vano. Ahora, a mitad de año no va a pasar. Tiene ganas de seguir con su carrera europea. Vamos a ver si llega a un acuerdo", cerró el cronista desde París, donde el capitán de la Selección argentina ganó el premio The Best.