El encuentro estelar entre Ronaldo Nazario y Messi en los The Best: "Te vi como..."

La Sala Pleyel, ubicada en París, fue la encargada de albergar las personalidades más importantes del mundo del fútbol. En el marco de los premios The Best, organizados por FIFA, no solamente los protagonistas actuales dijeron presentes, sino que también estuvieron las leyendas que ya decidieron colgar los botines.

Uno de los protagonistas, considerados por muchos como uno de los mejores de la historia, fue Ronaldo Nazario. El brasilero, elegido como el mejor del mundo en 1996, 1997 y 2002, subió a sus canales oficiales de comunicación su encuentro con Lionel Messi en la previa de la gala.

“Leo, ¡qué lindo estás! Enhorabuena por el Mundial. En el Mundial te vi como disfrutabas, es increíble. Me alegré un montón”, comenzó O fenómeno en la previa de la gala que determinó que, una vez más, el capitán de la Selección argentina fuera elegido como el mejor.

En su cuenta de Instagram, el brasilero publicó el video y, a la hora de escribir algo no dudó en proponerle una reunión al actual atacante del París Saint Germain. "¿Tomamos un café, Messi?, fueron las palabras con las que Ronaldo acompañó el audiovisual en el que también se puede observar a Antonela Roccuzzo.