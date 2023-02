El tremendo elogio a Enzo Fernández de un crack del Chelsea: "Va a ser..."

Enzo Fernández quedó en el centro de la polémica después de que el Chelsea pagara los 120 millones de euros que valía su cláusula de rescisión en Benfica y se convirtiera en el futbolista argentino más caro de la historia, un mes y unos días después de ganar la Copa del Mundo con la Selección argentina, con premio incluido al mejor jugador joven del torneo. Y Joao Félix, compañero suyo en el equipo inglés y también recién llegado, le hizo un tremendo elogio al mediocampista de 22 años.

"Es un chico muy, muy bueno. Llegó dos días antes de un partido y ya empezó a jugar. Ha estado muy bien y es muy buen jugador", explicó Joao Félix sobre el ex River en una entrevista con el Diario AS de España. El futbolista portugués, de 23 años, fue expulsado en su primer partido contra Fulham y todavía no volvió a jugar ya que recibió tres fechas de suspensión.

"Cada vez es más normal que se paguen cantidades así. El fútbol está cambiado y ahora cada vez más va a haber fichajes de 80, 90, 100, 110 millones. Se merece el dinero porque es un jugador joven, es muy bueno y tiene mucho para evolucionar aún. Seguramente va a ser uno de los mejores medios que van a jugar en Europa", afirmó el luso sobre Enzo Fernández.

El elogio de Joao Félix se da en el marco de la durísima crítica de Gary Neville, exlateral de Manchester United y actual comentarista de TV, al precio pagado por el pase del argentino: "El tope para este tipo de jugadores es de 56 o 68 millones de euros. No son jugadores que vayan a jugar en la delantera y que vayan a marcar 30 goles", expresó.

Además, el exdefensor de la Selección de Inglaterra agregó: "Entonces, ¿por qué están pagando tanto en esas posiciones? ¿Qué obtienes con este dinero? Me parecen transferencias extrañas. No digo que no sean buenos, pero las tarifas para jugadores en esas posiciones me parecen una locura".

Por otra parte, Joao Félix, que está a préstamo desde el Atlético de Madrid hasta final de temporada, recordó también su expulsión en su debut con la camiseta de Chelsea y comentó: "Me lo tomé con tranquilidad. Yo estaba haciendo un buen partido, pero es fútbol. Esas cosas pasan. Es como errar un gol o un penal. Me sacaron una roja y tengo que saber lidiar con eso. No se me cayó el mundo encima. Claro que por ser el día del debut una roja es más impactante, pero yo estoy tranquilo porque las cosas las estaba haciendo bien y estoy confiado en mi capacidad".

Después de un mes sancionado, Joao Félix espera volver a jugar y comentó: "Estuve un mes esperando. El equipo solo jugó tres partidos en un mes, justo los que tuve como castigo, así que el sábado puedo jugar de nuevo".

Enzo Fernández, por su parte, tuvo su debut el viernes 3 de febrero ante Fulham, en un empate 0 a 0 en el que mostró un gran nivel, haciéndose dueño del equipo, manejando mucho la pelota y generando juego. Este sábado, desde las 9.30 hora argentina, Chelsea jugará ante West Ham como visitante, muy posiblemente con Enzo y Joao en la convocatoria.