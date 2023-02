El lamentable canto de los hinchas del Spezia contra Maradona en su duelo con Napoli

Los hinchas del Spezia de Italia cantaron unas estrofas burlándose de la muerte de Diego Maradona en la previa del partido en donde fueron derrotados por 3 a 0 ante el puntero de la Serie A, el Napoli, por la 21ª fecha del torneo. "¿Sabes por qué me late el corazón? Maradona esta muerto", fueron las palabras de los denominados "ultras", ubicados en la "Curva Ferrovia" del estadio Alberto Picco, donde hace de local el equipo del norte de Italia.

"Diego ya no orina", fue otra de las frases, en alusión a los casos de doping positivo que tuvo Maradona. Pero eso no fue todo, los aficionados del Spezia también cantaron contra el entrador del Napoli, Luciano Spalletti, quien fue jugador del club durante la década de los 80 y no fue dejó un buen recuerdo en los hinchas de los Aguiluchos.

Sin embargo, esta dedicatoria por parte de los fanáticos de Spezia, quien además fue goleado y quedó cinco puntos del descenso a Serie B, se debe a la intensa rivalidad que mantiene con el equipo del Sur, Napoli, odio mutuo que tiene raíces políticas y sociales, además de deportivas.

En mayo de 2022 se registraron incidentes entre ambas hinchadas después de un partido que el Celeste venció también al local por 3 a 0. Según algunos medios italianos, quienes titularon "Vergüenza en La Spezia", entre otros temas, aseguraron que el equipo de la región de Liguria podría recibir un multa de 10.000 euros por los cánticos de mal gusto hacia un fallecido.